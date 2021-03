Estado

No soy un golpeador, no me vencerán, amenaza Franco

Tuxpan | 2021-03-15 | Celenne González

Aunque se esperaba que Rogelio N ex secretario de gobierno en Veracruz y líder moral del PRD fuera liberado durante este lunes, la fiscalía lo puso a disposición de un juez de control y deberá de responder tras la acusación de ultrajes a la autoridad. Esta mañana, fue ingresado a la Sala de Juicios Orales para la audiencia, esperando que ahí el juez de control decrete si su detención fue legal o lo contrario, esperando que se dé una resolución inmediata ante la situación que ha girado en torno a este caso. Ante ello, la defensa del exfuncionario estatal expuso que es la fiscalía la que pretende que se siga una medida cautelar en relación a la prevención preventiva ante la investigación que ya hay en su contra, por violencia intrafamiliar. Advirtiendo que durante la audiencia se emita la liberación y continuación del proceso detenido. En caso de confirmarse el ultraje a la autoridad, a Rogelio N se le seguirá una carpeta de investigación UIPJ/DVI/F1/195/2021. Mientras ello se aclara, la clase política así como estatal ha manifestado el apoyo al perredista; mientras que otro más lo contrario así como la población en general quien piden que se aclare y se haga justicia en caso de haber sido el causante del abuso a su ex esposa. Por su parte, el candidato a la diputación plurinominal a través de su red social denunció que lo dejarán en prision por el delito de ultrajes a la autoridad que no cometió; acusando una persecución política que se está haciendo en su contra en dónde no ha importado violar un amparo ni le importará violentar la Constitución y los Derechos Humanos. "Lo hago responsable de mi seguridad en la prision, tuve a mi cargo tareas de seguridad y Cuitlahuac sabe que corro un alto riesgo.Acudiré a los jueces federales para obtener mi libertad, y entonces regresaré a la lucha hasta derrotar a los que hoy llevan a Veracruz al precipicio, por ineptos y corruptos. No soy un delincuente, soy un líder social que está pagando las consecuencias de ser opositor y hablar con la verdad ¡No me vencerán!.

