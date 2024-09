No somos amigos de los Yunes: Gómez Cazarín

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, destacó que Morena en Veracruz no tiene intención de abrir las puertas del partido al Senador Miguel Ángel Yunes Márquez, a pesar de los rumores en ese sentido. Gómez Cazarín subrayó que la postura de Morena es de reserva y precaución en cuanto a su posible adhesión, enfatizando que la relación con los Yunes no puede considerarse amistosa.

En declaraciones recientes, Gómez Cazarín mencionó que, aunque no comprenden las razones detrás del voto favorable de Yunes Márquez a la Reforma al Poder Judicial, en Morena se mantienen comprometidos con la transparencia y la responsabilidad en su labor. "No somos amigos de los Yunes. La situación por la que Miguel Ángel Yunes padre e hijo hayan votado a favor de la reforma es un asunto distinto. Nosotros en Morena conocemos bien a quienes han luchado por las libertades y un gobierno al servicio del pueblo. Seguiremos defendiendo nuestras causas con firmeza", afirmó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política recordó que en Veracruz se mantiene el compromiso con los principios de la Cuarta Transformación, que son no mentir, no robar y no traicionar.