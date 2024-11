"No se permitirán abusos de funcionarios municipales", reiteró alcalde de Zongolica

El alcalde de Zongolica, Wenceslao Cosme Reyes, puntualizó que no se permitirán abusos de funcionarios municipales para con la población; sin embargo, también invitó a ésta a que no infrinjan las reglas y, en cuanto tenga una queja, acuda directamente al ayuntamiento para escucharla.

Mencionó que el pasado martes se suscitó un incidente con la infracción de un conductor de una camioneta Mixto Rural y el arrastre de la misma, situación por la que hubo una protesta en la cabecera encabezada por el señor Miguel Montiel y el amago de cerrar la vía carretera federal a Orizaba.

Sin embargo, expuso que en la reunión que sostuvo el miércoles con los inconformes éstos reconocieron que el chofer, hijo del señor Miguel Montiel, no tenía licencia ni tarjeta de circulación, por lo que es necesario que también de parte de la gente se cumpla con las normas.

Explicó que la infracción se dio cuando un agente de Tránsito le indicó al conductor de la camioneta que no se podía parar para ascenso y descenso en un paso peatonal, pero en lugar de retirarse éste comenzó a alegar y se hicieron de dimes y diretes.

"En primer momento debe prevalecer el diálogo, no pueden cerrarte calles, tratar de abrir autobuses. Sí se disculparon ellos, yo sé que con las disculpas no se arregla un vehículo, pero queda un antecedente con todas las personas que asistieron", comentó.

Cosme Reyes indicó que no se puede andar en la ilegalidad, por lo que no pueden ser concesionarios de un vehículo y dar servicio mixto si no cumplen con lo mínimo que deben, porque tampoco se pueden tolerar ese tipo de situaciones.

Recordó que las reglas no las establece el ayuntamiento, sino que hay un reglamento estatal que es el que indica las normas que aplican para los conductores, como es la licencia para conducir y la tarjeta de circulación.

Invitó a cualquier persona que tenga una inconformidad a que se acerque a la administración que encabeza y presente su queja formalmente para atenderlos.

El alcalde de Zongolica indicó que el martes en que se presentó la protesta en la cabecera municipal se encontraba en una reunión de alcaldes en Xalapa, pero de inmediato programó la reunión que se dio el miércoles y ahí se dirimieron las diferencias.