No se permitirá el 'chantaje municipal' durante vacunación en Orizaba: Ramos Alor

El secretario de Salud en el Estado, Roberto Ramos Alor, aseguró que no se permitirá el chantaje, sometimiento y condicionamiento municipal en las campañas de vacunación contra el COVID-19, esto luego de que el ayuntamiento de Orizaba hiciera el retiro de insumos en el macrocentro Foro Orizaba.

El funcionario estatal señaló que esta campaña es humanitaria y no tiene colores de partidos., "Está es una campaña de esperanza, de salud, no debe de distorsionarse por nadie, es de prevención, no tiene ningún tinte. Nosotros estamos en contra, y que se escuche bien lejos, de gobiernos municipales que pretenden utilizar estas campañas de vacunación para promover sus logos".