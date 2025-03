No se descarta acción legal contra Yunes Landa por 'actitudes machistas'

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Tanya Carola Viveros Cházaro, no descartó que diputadas de la bancada de Morena interpongan un juicio de protección a sus derechos políticos en contra del priista Héctor Yunes Landa.

La legisladora aseguró que el diputado ha buscado "corregirles la plana" a varias legisladoras y calificó su actitud como machista.

"Siempre es posible y no lo ha hecho solo conmigo sino con varias compañeras, de querer corregir la plana. Yo no estoy trabajando en eso porque nos distrae de lo que estamos haciendo, pero la bancada ha observado eso y lo hemos revisado. Si la bancada decidiera hacerlo, está bien", declaró.

El pronunciamiento se dio luego de que Yunes Landa la denunciara ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos ultrajes a los símbolos patrios. El legislador la señaló por levantar el puño durante la entonación del Himno Nacional en sesiones legislativas.

SON CAPRICHOS

Sobre la denuncia, Viveros Cházaro la calificó como un "capricho" del diputado. "Si eso es lo mejor que tiene para invertir su tiempo, adelante. Yo estoy ocupada haciendo cosas que abonen a la transformación, y si en su momento me llaman, atenderé", respondió.

Según la diputada, la denuncia refleja un intento del priista por "dictar la plana" a las legisladoras. "Hay un resentimiento, un dejo de nostalgia y una actitud patriarcal. Han sido reiteradas las ocasiones en que nos hace señalamientos a mujeres, queriendo dictarnos la plana y creo que es una más de esas actitudes", sostuvo.

Viveros Cházaro afirmó que no hay razón para dialogar sobre el tema con Yunes Landa. "Yo no veo qué es lo que habría de dialogar. Es una cuestión de respeto y he explicado que es una forma de respeto hacia los símbolos patrios", declaró.

El diputado priista también acusó que la morenista levanta el puño solo cuando la gobernadora no está presente en el recinto. En respuesta, Viveros Cházaro aseguró que su gesto no afecta su labor legislativa.

"Si levanto o no levanto el puño, no varía en mi trabajo en la Mesa Directiva ni en las iniciativas que presentamos", dijo.

Sobre la posibilidad de que Morena interponga una acción legal contra Yunes Landa, la diputada indicó que la bancada ha analizado el tema. "Si la bancada, porque sí hemos observado esas actitudes, decidiera hacerlo, también se puede", afirmó.

En cuanto a las críticas sobre su gesto durante el Himno Nacional, la legisladora reiteró que es una expresión de respeto.

"Es mi estilo, mi forma. Si él lo quiere hacer algo personal, bueno, pues tiene dos tareas. Tendría que cambiarse la ley", dijo. Además, señaló que hay otras formas de respeto a los símbolos patrios que no generan controversia.

"Hay gente que saluda en el himno, a pesar de que dice que debe ser en posición de firmes y nadie se ofende", concluyó.