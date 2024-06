"No queremos otra cosa más que respeto", pide comunidad LGBT en Orizaba

Durante marcha gay, integrantes señalaron incremento en crímenes de odio





Aunque Veracruz sigue siendo un estado en donde más crímenes de odio se dan, ha habido un avance en el trato de la sociedad en general hacia los integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, consideraron José Gonzalez," Stiletto", y Aarón Montiel Vega, quienes en la marcha del pasado sábado fueron Rey No Binarie y Príncipe Gay.

"Hay partes donde mucha gente nos ha apoyado como tal, mi familia y mis compañeros siempre me han apoyado. Yo hago labor social y mi familia siempre ha estado atrás de mí apoyándome en todo. Yo creo que sí he visto un poquito de avance", consideró Aarón.

Mencionó que le ha tocado conocer a muchas personas homofóbicas que lo han amenazado con golpearlo a pesar de que nada les ha hecho.

"No pedimos otra cosa más que respeto, como el que cualquier persona merece, todo somos libres de expresar y ser quienes somos. Somos seres humanos y todos tenemos el derecho a amar ser amados", señaló Aarón, quien es un activista comunitario que apoya en diversas causas sociales, por ejemplo en los recientes incendios en la zona, en donde ha acudido como brigadista para combatir el fuego.

Por su Parte, Stiletto comentó que el hecho de identificarse como persona no binaria le ha acarreado discriminación incluso en la escuela, por lo que incluso interpuso una demanda por esa razón.

"En mi caso yo siempre he sido una persona que no me gusta vestirme como hombre ni como mujer, yo soy muy sólido y expresando lo que soy y siendo yo misme", remarcó.