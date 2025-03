No hubo acuerdos políticos: Rocío Nahle descarta haber sostenido reunión con Adán Augusto

La gobernadora Rocío Nahle García, dijo que ayer domingo no vio, ni acordó, ni se reunió con el senador Adán Augusto López Hernández.

En entrevista en una radio local, definió que los temas internos de Morena se resuelven de manera interna en el instinto político.

"No, estamos juntos, pero no somos iguales en muchas cosas, pero sin problema", expresó.

Aclaró que no sostuvo ninguna reunión con el senador Adán Augusto López Hernández durante su última visita al estado; si bien tuvo conocimiento de su llegada, no hubo encuentro ni acuerdos políticos.

En este contexto, la mandataria señaló que la entidad veracruzana es una zona turística y la presencia de figuras públicas es algo común, por tanto, su visita no representa ningún tipo de pacto o negociación.

Ante la reciente inclusión de Miguel Ángel Yunes Márquez en los procesos internos de MORENA, la gobernadora Rocío Nahle García dejó en claro que se trata de un asunto del partido y que, en caso de no estar de acuerdo con alguna decisión, expresará su postura de manera pública.

Por último, enfatizó su compromiso con los principios democráticos que ha defendido durante su trayectoria; "soy una mujer demócrata, me he caracterizado por ser congruente con lo que pienso y lo que hago, he luchado por una democracia que estamos viviendo gracias al ex presidente Andrés Manuel López Obrador y a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum", expresó.