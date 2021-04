No hay denuncias formales, solo mediáticas, sobre agresión a político

De los seis reportes de supuesta agresión a candidatos, no hay ninguna denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado detalló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

"Pido que nos ayuden, si no hay denuncias no podemos actuar, será muy complicado al no existir una hay una denuncia formal (...) pedimos a quienes ya son los candidatos formales a acudir a la FGE y se va actuar", exhortó.

Detalló que los reportes existentes sobre presuntas amenazas son a personajes de la política que pudieran tener interés en ser candidatas o candidatos, "y de esos seis, dos no son candidatos".

En el caso de Xalapa donde "una dice ser candidata del PRD pero el candidato ya está nombrado y anunciado públicamente por parte de la coalición PAN, PRI y PRD; corroboramos y el OPLE no tiene registro, y tampoco puso denuncia ante la FGE".

El otro caso de agresión que se dio a conocer fue en Emiliano Zapata, a quien no se le identifica por algún partido que lo tuviera registrado, este tipo de situaciones, dijo hace pensar que algunos personajes políticos utilizan este tipo de situaciones para darse a conocer mediáticamente.

Otro caso que se ha dado en la entidad, menciono fue con un candidato de Carlos A. Carrillo, que iba a denunciar amenazas y en las indagatorias apareció un video de su hijo disparando un arma y diciéndose integrante de un cártel.

García Jiménez pidió seriedad, "estamos preocupados por la violencia contra candidatos y vamos actuar pero que presenten las denuncias para actuar. Estamos en operativos en todo el Estado para proteger a la ciudadanía, de igual manera para proteger a quienes hacen campaña".