No hay clases, pero sí cuotas en Secundaria Técnica 4 de Orizaba

Aún y cuando no hay fecha confirmada para el regreso a clases y sin importar que la economía se encuentra devastada por la pandemia, la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 4 en Orizaba se encuentra exigiendo una "cuota voluntaria" de mil pesos para alumnos de nuevo ingreso y 850 pesos para los de segundo y tercer grado.

Padres de familia de dicho plantel educativo solicitaron la intervención de las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz para que pongan un alto a las excesivas cuotas, pues la economía familiar "no es la mejor en estos momentos".

"La Mesa Directiva de la Sociedad de Padres de Familia de la Secretaría Técnica 4 pretende cobrarnos obligatoriamente mil pesos a los de nuevo ingreso y 850 pesos para los estudiantes de segundo y tercer año, ya intentamos dialogar con ellos para decirles que no estamos en la mejor situación económica, muchas familias estamos sin empleo y por ende no tenemos ingresos, sería un atropello el impedir el acceso a los niños cuyos padres no tengan para pagar", señaló una madre de familia.

Detallaron los quejosos que la cuota fue impuesta por el presidente y la Tesorera sin el consentimiento de los demás padres que forman parte del comité.

Asimismo dijeron que están conscientes de la responsabilidad que conlleva el ingreso de un niño a la secundaría; no se niegan a pagar la cuota pero solicitan que se bajen las tarifas, pues la situación no es la mejor; "es un abuso exagerado, deben apoyar a los padres, hay quienes son comerciantes, tianguistas, taxistas o empleados de algún establecimiento y dada la situación no tienen recursos para solventar la cuota y las necesidades básicas del hogar, así como los servicios para la misma, la mayoría va al día y en ocasiones ni eso alcanza".

Incluso recordaron que durante el año escolar que acaba de culminar los niños cuyos padres no pudieron pagar fueron exhibidos, además de que se les negaron los libros de texto pese a que estos son gratuitos.

Dijeron que por todos esos atropellos la mesa directiva debe ser cambiada, incluso solicitaron una auditoría a la actual Asociación debido a que no han entregado cuentas de más de un millón de pesos que se habrían ingresado el ciclo escolar pasado.

"No responden los cuestionamientos de qué hicieron con el dinero ingresado el ciclo pasado, fue más de un millón de pesos, ¿en qué se invirtió, en dónde está?, porque la escuela lleva meses cerrada y no ha hecho nada en su interior".

Incluso recordaron que hace dos años se puso el domo en la cancha pero con dinero de los alumnos, pues a todos pidieron una cooperación de 50 pesos, y la plantilla es de aproximadamente mil 200 niños en ambos turnos.

Finalmente dijeron que aunque el escrito haya sido subido a la página oficial de la escuela para "obligarlos" a pagar, estarán buscando apoyo por parte de las autoridades para que haya sensibilidad y se baje esa cuota.