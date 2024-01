No habrá retorno de cubrebocas en las escuelas: SEV

El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Víctor Vargas Barrientos, dio a conocer que en las escuelas ubicadas en territorio estatal, no ha sido necesario retomar el uso de cubrebocas por parte de profesores y alumnos.

El funcionario estatal, mencionó que como medida sanitaria ya se recomendó a los padres de familia el que no asistan sus hijos e hijas si presentan síntomas respiratorios, además de que en algunos municipios del Estado se recorrió el horario de ingreso.

"No, no, afortunadamente no, no tenemos reportes, hicimos el corrimiento respectivo del horario de 8 a 8:30... Y los maestros tienen indicaciones principalmente en básica, que en caso de detectar alguna enfermedad respiratoria, pues retiren al niño, previo aviso y en convenio o en acuerdo con los padres de familia, para evitar los posibles contagios", expresó.

Desde que se retomaron las actividades escolares de enero, algunas instituciones educativas han enviado circulares a los padres de familia y tutores para que tomen medidas sanitarias ante los contagios de COVID y sus variantes como Pirola y casos de influenza.

En ese sentido, precisó que es normal que en la época invernal, aumenten los cuadros de enfermedades de vías respiratorias, lo cual no debe ser tomado como una alarma por parte de los padres de familia, ni de las escuelas.

Víctor Vargas Barrientos comentó que existe una total comunicación con los directores de los planteles educativos, a través de las delegaciones y coordinaciones de zona, para que en caso de detectar uno o varios casos en alguna escuela, se tomen medidas tanto preventivas como acciones para frenar los contagios.