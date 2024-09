"No ha cambiado nada": mujeres indígenas de Ixhuatlancillo luchan por falta de empleo

En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, pobladoras de Ixhuatlancillo destacaron que para ellas no ha cambiado nada, siguen luchando por fuentes de empleo y discriminación.

"Para nosotras no ha cambiado nada. Vemos que no ha cambiado nada, todo sigue igual, vemos que nuestro pueblo sigue igual, hay la misma pobreza, no tenemos empleo, no tenemos nada", apuntó Lourdes García Flores, encargada de Despacho y tesorera de la asociación Mujeres Voluntarias por el Desarrollo de Ixhuatlancillo.

También te puede interesar... En esta fecha, Segob decidirá si se emite una tercera Alerta de Género en Veracruz

Refirió que aunque han visto pasar a todos los gobiernos, no ven que sus condiciones de vida cambien, por lo que todos los días es de lucha para ellas.

Comentó que la discriminación es algo que no les ayuda para que puedan lograr un empleo, por lo que si buscan alguno no se les da la oportunidad, lo que dificulta que su situación económica no sea buena en sus familias, por lo que muchas veces no les alcanza ni para comer.

También te puede interesar... Estas serán las esculturas que lucirán en la Ciudad de los Ahuehuetes en Mendoza

Cabe mencionar que la principal fuente de ingresos en este municipio semiurbano es el comercio informal, ya que la población se dedica a la venta de artesanías y plantas, principalmente.

Todos los días, mujeres y hombres se dedican a sus plantas, las cuales cargan en carretillas o bolsas en las manos para llevarlas a vender, otros más elaboran artesanías que venden también a las personas que llegan a visitar el municipio o bien las trasladan a otros puntos para ofrecerlas.