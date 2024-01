No fue fácil abrir las puertas del PAN a Pepe Yunes: Federico Salomón

El dirigente del PAN en Veracruz, Federico Salomón Molina, dijo que no fue fácil abrir las puertas del partido a un candidato del PRI. Sin embargo, afirmó que la coyuntura política de México y Veracruz hizo necesario confiar en el trabajo de Pepe Yunes.

"Abrir las puertas del PAN en estas circunstancias significa superar más de 80 años de lucha, una historia que compartimos muchos de los que están aquí pero que vivimos en trincheras diametralmente diferentes.

"Sin importar la coyuntura siempre seremos orgullosamente panistas. No obstante, como dije al principio, la situación es tan grave que nos ha hecho superar casi un siglo de lucha".

CORRUPCIÓN EN LA 4T

En su mensaje previó al registro de Pepe Yunes como precandidato del PAN a la gubernatura del estado, el dirigente lamentó que en cinco años del gobierno de Morena en Veracruz prevalezca un ambiente de decepción, frustración y coraje.

Añadió que el "no robar, no mentir, no traicionar" fue secuestrado por la corrupción y la incapacidad de gobernar, hecho que demostró una ineficiencia dentro del actual Ejecutivo estatal.

"El dinero que debía utilizarse para escuelas, centros de salud, hospitales, carreteras, lo usan para inundar nuestras calles de propaganda política e ilegal.

"Los programas sociales los han reducido a un simple dispendio que no sirve para mitigar la pobreza, sino para mentirle a la gente y obtener la justicia. Con la mano derecha les dan, pero con la izquierda se los quitan", enfatizó ante la militancia azul.