No existe 'liderazgo gubernamental' ante muertes por VIH, aseguran

Aunque la ciencia médica evolucionó en el tratamiento del VIH-Sida, la parte social no lo ha hecho, de ahí que se siga presentando un alto número de contagios, se haya feminizado además esa pandemia y se siga muriendo gente por esa causa, por lo que urge un liderazgo por parte de las autoridades, señaló Patricia Ponce Jiménez, coordinadora el Grupo Multisectorial en VIH.

"Hace falta un liderazgo gubernamental para enfrentar, para dar respuesta a la epidemia. Existe un liderazgo, pero ese está del lado de las organizaciones de la sociedad civil, pero en casi veinte años que tenemos de haber formado el Grupo Multisectorial, nunca he escuchado una sola declaración de un gobernador para posicionarse sobre el tema", apuntó.

Ponce Jiménez indicó que no sólo ningún gobernador ha salido a dar a conocer el panorama que hay sobre el VIH-Sida, tampoco lo ha hecho ningún secretario de Salud dar una radiografía de la epidemia, por lo que si se tiene es porque la investigan el grupo, no porque alguien del gobierno les dé los datos.

Mencionó que muchos menos se ha visto alguna vez a un secretario de Salud participar en una marcha un primero de diciembre, Día Mundial de Lucha Contra el Sida, pese a que sería importante salir a decir "aquí estoy".

Expresó que no se sabe si esa falta de participación obedece a que realmente no tienen cifras, pero eso podría explicar el que no haya una política pública coherente para dar respuesta en términos de la prevención, de la atención y el respeto a los derechos humanos.

Las cosas, comentó, simplemente se van sacando, a veces hay pruebas, a veces no, a veces hay fórmula de para lactantes, a veces no, lo mismo pasa con los medicamentos para enfermedades oportunistas y no se sabe qué lineamientos sigue la Secretaría para impactar y dar respuesta en la epidemia.

En cuanto al Congreso local, tanto el cual como los que han precedido, son ignorantes en la materia y el tema y lo peor es que son soberbios, pues se han negado a asesorarse con quienes tienen conocimiento del tema y no porque sean la maravilla, sino porque tienen 10, 15 o más años haciendo investigación y acudiendo a los centros de atención escuchando a las personas con este padecimiento y a sus familias para saber cuáles son sus necesidades.

Agregó que cuando los legisladores hablan sobre el tema entonces sacan leyes y hacen modificaciones que no tienen sentido, pues prohíben, penalizan, amagan con años de cárcel a quienes contagien, pero se olvidan de destinar dineros estatales etiquetados para el programa de VIH-Sida de la Secretaría de Salud estatal.

Ponce Jiménez destacó que a la fecha, por parte de la autoridad y diputados no hay liderazgo, no hay voluntad política, no hay recursos ni políticas públicas y no se ve cuándo esto vaya a cambiar.