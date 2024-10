"No estamos preocupados": alcalde de Ixtaczoquitlán sobre observaciones del Orfis

El alcalde de Ixtaczoquitlán, Nahum Álvarez Pellico, señaló no estar preocupado por las observaciones que fueron hechas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), que marcan supuesto un daño patrimonial de poco más de 73 millones de pesos, ya que las obras "ahí están".

"Estamos con la conciencia tranquila de que todas las obras están", remarcó el edil al ser cuestionado en torno a ese tema que ubica al municipio en el primer lugar, por su monto, de los señalados con presunto daño al erario.

Pellico Álvarez indicó que el municipio es un caso particular porque se dio una manifestación (de alrededor de un mes) que no les permitió trabajar adecuadamente.

Remarcó que las obras ahí están, solucionando problemas que tenían 20 o más años, ya que pasaron administraciones que no hicieron nada.

El presidente municipal apuntó que ha habido mucho golpeteo político que de nada sirvió a sus opositores, pues tanto en la reciente elección federal como la estatal le fue muy bien al partido que representa y del cual trae los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

Aseguró que los ciudadanos están contentos en todos los sentidos y también él está contento porque el presupuesto ha incrementado como nunca antes lo había hecho.

Mencionó que desde el primer día que llegó, el presupuesto se incrementó y cada año ha aumentado y se espera romper récord para el 2025 y estarlo duplicando "casi casi".

De acuerdo con el informe del Orfis, el ayuntamiento zoquiteco está a la cabeza de 175 municipios al presentar un presunto daño patrimonial por 73 millones 390 mil 875.32 pesos.