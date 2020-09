No es fácil erradicar 80 años de corrupción; debemos hacer que la 4T perdure

El aspirante a candidato para la dirigencia estatal de Morena, Esteban Ramírez, dialogó con la militancia del municipio de Cosamaloapan sobre los retos que enfrenta Morena para ratificar el triunfo y consolidar los cambios de la Cuarta Transformación de cara a las próximas elecciones y subrayó que "no es fácil erradicar 80 años de corrupción" en México y la 4T es la única opción para hacer frente a esta ardua tarea.

Esteban Ramírez, pidió a sus compañeros estar a la altura del contexto político y actuar con madurez política ante los retos, y les recordó que de no ser por el trabajo de la militancia el triunfo electoral no se hubiera alcanzado, "sino hubiera sido por ustedes que entregan el todo por el todo, que se ponen la camiseta de Morena y que salieron a las calles a decir: tenemos que cambiar el rumbo de este país, no hubiésemos logrado nada, sin el pueblo no se hace nada".

También durante la reunión informó a sus compañeros sobre la intención de contender por la dirigencia de Morena en Veracruz y habló de su trayectoria partidista, además habló sobre las descalificaciones que han circulado sobre su intención de participar en el proceso interno, "con todo respeto se los digo, si yo fuese una imposición yo no estuviera aquí pidiéndoles que me apoyaran ni tratando de convencerles, no es necesario llegar a ese tipo de acusaciones, a ese tipo de señalamientos, a esa cuestiones que en vez de fortalecer nos desgastan".

Por último, Esteban Ramírez, comentó la necesidad de dejar las diferencias a un lado y trabajar unidos para que la Cuarta Transformación perdure. En las reuniones estuvieron presentes Javier Gómez Casarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, las diputadas locales, Margarita Corro, Daisy Juan Antonio y Florencia Martínez, así como el Secretario de Organización y de Jóvenes, Yair Ademar y Ángel Echeverría.