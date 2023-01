Congreso de Veracruz no descarta desaparición de poderes en Sayula de Alemán

En el municipio de Sayula de Alemán podría presentarte la desaparición de poderes ante la pugna entre la presidenta municipal Lorena Sánchez Vargas y el síndico Bartolo Grajales Lagunes.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Veracruz, Margarita Corro Mendoza, no descartó que se atienda la solicitud realizada por el Cabildo de Sayula de Alemán para aplicar la desaparición de poderes en el municipio.

"No se descarta de ninguna manera. Aquí no se le solapa a nadie y vamos a evitar precisamente que siga afectándose a la ciudadanía. Yo creo que ya no demora en haber una respuesta al respecto porque ya tenemos nuevamente una persona en la Comisión de Gobernación", respondió la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local.

Margarita Corro Mendoza respondió que han entablado conversaciones tanto con la presidenta municipal Lorena Sánchez Vargas, como con el síndico Bartolo Grajales Lagunes. Sin embargo, hasta el momento no han logrado una conciliación.

La diputada local especificó que ambas partes han incurrido en inconsistencias en el desempeño de sus cargos, mismas que están afectando directamente a la ciudadanía y que habrán de solucionarse.

"Ya se está platicando tanto con la alcaldesa como con la parte contraria, que en este caso fue el síndico, y en ambos lados ha habido ciertas circunstancias que no han sido totalmente legales. No olviden que el síndico incluso nombró un presidente interino cuando eso estaba fuera de la Ley, él no estaba facultado para hacerlo", explicó.

De la misma forma, se han presentado inconsistencias en el desempeño de la alcaldesa de Sayula de Alemán, municipio localizado al sur del estado de Veracruz.

Después de un año de iniciar el periodo administrativo, la diputada local Margarita Corro Mendoza destacó que la administración de Sayula de Alemán no ha dado resultados a los pobladores, por lo que se deberá tomar una decisión al respecto.

Tras la conciliación que han intentado establecer entre la presidenta municipal y el síndico, al no lograrse, el Congreso del Estado de Veracruz también está facultado para fiscalizar o intervenir la Tesorería, como ocurrió en el municipio de San Andrés Tuxtla.

"Lo primero que hicimos fue llamar a las partes porque tiene que haber argumentos de lado y lado. Nosotros somos conciliatorios. Aun así, nos reservamos el derecho de llegar a otras instancias como la fiscalización, como intervenir la Tesorería como en el caso de San Andrés Tuxtla. Son elementos que sí podemos disponer y yo creo que en ese momento va a tener que tomarse una solución", informó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Veracruz.



Foto: Patricia Morales