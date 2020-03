NL Technologies incumple con alumbrado en Poza Rica

La empresa NL Technologies incumplió con el acuerdo de rehabilitar y equipar cinco parques infantiles como parte de las negociaciones que hizo con el Ayuntamiento de Poza Rica al adjudicarse la concesión del alumbrado público de la ciudad.

El regidor comisionado en Ornato, Parques y Jardines, Eloy Núñez León aseguró que la compañía se comprometió a invertir en algunos centros de esparcimiento, pero hasta el momento dejó inconclusa una obra de reconstrucción del área de recreo Cri – Cri, abandonada desde hace más de cinco meses.

Lamentó el incumplimiento y el trabajo abandonado en ese parque infantil, ubicado en la colonia Obrera, pues el alcalde Francisco Javier Velázquez Vallejo y la Síndico María del Carmen Carballo Vicencio siguen sin actuar en contra de la concesionaria NL Technologies que durante 12 años recibirá más de 315 millones de pesos.

"Yo les digo que esa empresa está quebrada. NL Technologies no tiene ni oficinas aquí en Poza Rica. No sé si el alcalde ya firmó el contrato en lo oscuro porque no se ha hecho público", reprochó el edil al afirmar que el presidente municipal, Francisco Javier Velázquez Vallejo no le informa de nada sobre la concesión de las luminarias.

Núñez León aprovechó la sesión de cabildo realizada este jueves para solicitarle al presidente municipal, Francisco Javier Velázquez Vallejo que informe sobre la situación y las condiciones en las que opera NL Technologies, así como los pagos que percibe de los impuestos de los ciudadanos por "hacerse" cargo del funcionamiento de las lámparas de la vía pública de Poza Rica.