Ningún curso garantiza ingreso al Tec de Poza Rica

Dentro del proceso para ingresar al Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica (ITSPR) es importante que ningún aspirante sea víctima de quienes ofrecen ingreso directo por tomar algún curso de preparación para el examen de admisión y para el cual ya se están entregando fichas, destacó el director, Jesús Huerta Chua.

El director indicó que se ofrecerá un curso propedéutico como apoyo a los aspirantes, pero subrayó que tomarlo no garantiza el ingreso y no tomarlo tampoco puede ser motivo para no poder inscribirse.

En ese sentido recalcó que nadie puede asegurar el espacio a ningún aspirante, por lo que pidió no caer en engaños; además de no fomentar la corrupción.

Los aspirantes deben registrarse en la página de internet oficial del ITSPR; la entrega de fichas se mantendrá durante los primeros días de junio. El examen de admisión será del 10 al 14 de julio.

La institución actualmente oferta 10 ingenierías y una licenciatura, y tiene espacio para recibir más de mil estudiantes en el próximo ciclo escolar.