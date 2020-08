Niegan saturación de hospitales en Poza Rica por casos de COVID-19

Los hospitales públicos de la ciudad presentan una ocupación de hasta el 70 por ciento debido a los contagios del virus Covid- 19, aseguró el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número Tres, Emiliano García de León.





A pesar de que Poza Rica registra mil 46 casos confirmados y 146 defunciones de personas, el funcionario negó que los nosocomios adscritos a la Secretaría de Salud de Veracruz (SS) estén saturados o a su máxima capacidad por pacientes de coronavirus como extraoficial se ha difundido durante los últimos días.





García De León aseguró que aún hay camas disponibles y suficientes, un 30 por ciento, para brindar los servicios clínicos a quienes lo requieran, pero también insistió en que no debe bajarse la guardia para evitar mayores contagios entre la población.





"No queremos que nos vaya a rebasar la situación. Existe el comentario de que casi estamos saturados. Sí tenemos una buena cantidad, se ha incrementado los casos, pero todavía tenemos camas, pero no por eso queremos que la gente crea que hay una cama disponible para ellos, no. Que se cuiden mejor para no llegar a una cama hospitalaria", expuso el jefe de la Jurisdicción Sanitaria.





Las declaraciones las realizó durante su participación en una jornada denominado Promoción Estatal de las Medidas Preventivas contra el Covid-19, celebrado en uno de los filtros sanitarios instalados sobre la carretera Poza Rica – Cazones, ubicado frente al Centro de Rehabilitación Infantil (CRIT- Teletón) en la colonia Villa de las Flores.





Entre las actividades que realizaron fue la distribución de envases con gel antibacterial que fueron entregados los usuarios del transporte público, taxis, autobuses y vehículos particulares.