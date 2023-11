Niega haber arrollado a motociclista en Orizaba; hasta las placas le quitaron

Un ciudadano denunció públicamente que, tras haber tenido un incidente con una motocicleta, hay personas que han ´distorsionado la información en redes sociales´ y lo señalan de haber atropellado a un motociclista, ir ebrio y no hacerse responsable, de lo cual nada es cierto.

Alfredo Luna Toral comentó que los hechos ocurrieron la noche del miércoles 29 de noviembre, sobre la Oriente 23 y Norte 8 en Orizaba, cuando inadvertidamente pasó demasiado cerca de una motocicleta y la tiró.

"Yo sin querer me pasé a traer una motocicleta que estaba estacionada. Nunca hubo atropellado, nunca hubo lesionado. Yo me orillé y llegaron como 20 motociclistas y de modo agresivo y violento me dicen que les pagara", relató.

El ciudadano señaló que en ese mismo momento les dijo que sí pagaría y que cuál era el daño, a lo que le respondieron que por haber tirado la moto se habían descompuesto los amortiguadores y que eran tres mil pesos.

¿Extorsión?

Comentó que en ese momento hizo entrega de dos mil 950 pesos a la dueña de la motocicleta, pero los motociclistas le quitaron las placas a su carro y se las llevaron, aunque de eso se percató posteriormente, por lo que a la fecha no puede circular.

Señaló que el afectado fue él, pues pagó una cantidad que, de acuerdo a su percepción no corresponde a lo ocurrido, pues visiblemente no había ningún daño a la motocicleta y además se llevaron sus placas.

Por si fuera poco, abundó, ahora ha sido objeto de señalamientos falsos en redes sociales en donde lo acusan de atropellar a un motociclista e intentar huir, lo cual nunca ocurrió.

Mencionó que ya solicitó a la persona a la que le pagó los dos mil 950 pesos que le devuelva las placas, o de lo contrario tendrá que proceder con denuncia por ese hecho por el robo de las mismas y el uso que le pudieran dar.

Cabe mencionar que al haber arreglo entre las partes luego del incidente la Policía Municipal y la Vial no tuvieron que intervenir.