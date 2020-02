Ni perdón, ni olvido para Carlos Romero Deschamps: Omar Toledo

Ni perdón ni olvido para Carlos Romero Deschamps promete Omar Toledo Aburto, aspirante a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), al advertir que cuando llegue a la dirigencia nacional hará una limpia a fondo en ese gremio tan saqueado.

Directo y conocedor de las entrañas del sindicalismo petrolero, se asume consciente del reto que tiene en esa carrera sin retorno que, espera, no tardará más de dos meses en arrancar.

"El reto que va a enfrentar quien sea, actualmente es un reto de generar una limpia dentro de nuestro gremio, un gremio que no nada más ha hecho daño a los trabajadores, ha hecho daño a México. En el 2008 decidí emprender la lucha y demostrar en los tribunales colegiados que son dos tomas de nota nada más, no cinco como las que lleva Carlos Antonio Romero Deschamps", expresó.

"Lo demostramos en el 2009, el Segundo Tribunal Colegiado dio y declaró fundada la queja QT41/2008, que nos asiste la razón como trabajadores, que son dos tomas de nota, no cinco. Por lo tanto, legalmente, las tres últimas tomas de nota quedan anuladas y se ordenó las anularan", señaló Toledo Aburto.

Aseguró que la democracia sindical se consolidará con la Reforma Laboral y contribuirá para el cambio de rumbo que México espera en su economía, pues habrá más inversiones y empleos.

Sin embargo, considera impostergable hacer valer el estado de derecho y aplicar la ley, sin que eso sea venganza, pues reitera que Carlos Antonio Romero no sirvió a Pemex, a la industria petrolera ni a los trabajadores a quienes supuestamente representaba, sino al sistema de gobierno corrupto.

En consecuencia, se impone hacer valer el estado de derecho. Y eso hará el ahora aspirante, cuando sea el secretario general del STPRM.

COMPLICIDAD Y DELINCUENCIA

Para Omar Toledo no hay medias tintas. Delitos tan graves como el llamado huachicol se han convertido en prósperos negocios para un grupo que vive al margen de la ley, porque han recibido el apoyo desde las propias entrañas del sindicalismo petrolero.

"No es el trabajador el que está involucrado, es el sindicato que está involucrado; el trabajador no actúa...Los obliga", manifestó.

-¿Los pueblerinos no saben operar las válvulas de los ductos, lo hace alguien conocedor del tema?

"Obligan a los trabajadores a llevar ese tipo de meterse en esas situaciones del huachicoleo, obligados por el mismo sindicato. No pueden hacer nada, el terrorismo sindical que ha sembrado Carlos Romero Deschamps. ¿Cómo sometes al trabajador? Tenerlo inmerso, sumido en las cajas de ahorro, con préstamos hipotecarios, préstamos administrativos. El trabajador está hundido; por lo tanto lo obligas a que actúe como ellos dicen", detalló el aspirante al liderazgo gremial.

Y con la venia del líder nacional, en las 36 secciones sindicales ha ocurrido lo mismo: una serie de vicios y lo peor, un saqueo descarado al propio trabajador a quien se supone debería defender cada secretario general.

Destacó a la Sonda de Campeche como uno de los puntos donde según él, se cometen el robo más descarado en agravio de quien desea ganarse la vida honradamente y de quienes viajan desde todo el país en busca de mejores condiciones para su familia que lo espera en su lugar de origen.

Señaló que por boca de los propios trabajadores se sabe que desde hace tiempo Víctor Kidnie de la Cruz en la Sección 47 del STPRM y Luis Gerardo Pérez Sánchez en la Sección 42, le cobran entre 15 mil a 20 mil pesos a cada persona para poder subir a trabajar en las plataformas petroleras del Golfo de México.

"Van a ser castigados. Como dice nuestro presidente, el que debe que la pague. Aquí no venimos con revanchismos ni con odios ni nada de venganzas; aquí es apegado a derecho: usted hizo esto, usted lo va a pagar y va a enfrentar lo que hizo".

-¿Si Omar Toledo gana la dirigencia no habrá perdón para Romero Deschamps?

"No habrá perdón. Yo no soy ninguna autoridad competente. Como he dicho, no son pleitos personales; en las auditorías saldrá a la luz todo lo que han hecho. ¿Qué han hecho? Lo sabemos los que somos realmente petroleros de hace 30 y tanto de años.

"La venta indiscriminada de los bienes adquiridos desde que fue formado nuestro sindicato, de Joaquín Hernández Galicia, todos esos bienes desaparecieron: ranchos, ganado, tiendas de consumo, propiedades grandísimas, maquinaria, todo lo desaparecieron. No puedes tú vender algo que es propiedad del sindicato, porque no es propiedad tuya", acotó Toledo Aburto.

Sostiene que es absolutamente viable el proyecto del actual Gobierno Federal para construir seis refinerías en el país, pues dijo que las reservas y grandes yacimientos de hidrocarburos en el Golfo de México y su inminente productividad imponen la necesidad de esa infraestructura.

Según él, todos los trabajadores del sector energético deben "ponerse el chip" e impulsar a un auténtico liderazgo en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana para limpiar al gremio de todo vestigio de corrupción y a la vez, unir esfuerzos para rescatar a Pemex.

Lamentó los rumores sobre una falsa desaparición del sindicato petrolero y exhorta a impulsar, además de las seis refinerías para este sexenio, defender el proyecto de refinería en Dos Bocas, Tabasco.

"Claro que es viable. Si se construyen aeropuertos en el mar, que no construyamos una refinería... Es viable porque tenemos todas las costas. Frente a Dos Bocas tenemos el Golfo, las plataformas de donde traemos el crudo. A nosotros como sindicato qué nos interesa, qué nos importa: la generación de empleos", externó.

Omar Toledo recorre el país y promueve su proyecto de nuevo sindicato petrolero basado en el estricto cumplimiento de la ley, lo que significa respetar el fallo del Segundo Colegiado, que declaró fundada la queja QT41/2008 y anuló tres tomas de nota concedidas a Romero Deschamps.

Según él, dentro de unos meses todos esos vicios del pasado reciente serán cosa del pasado, cuando inicie el proceso para convocar a elecciones en el STPRM.

"Los vamos a limpiar. De ninguna forma vamos a poder sacar a Petróleos adelante con las mismas personas que han estado enquistadas, porque actualmente el sindicato petrolero se encuentra secuestrado", indicó.

"Yo tengo 12 años haciéndolo, lo he demostrado con documentos. Yo le tumbé las tres últimas tomas de nota a Carlos Romero Deschamps. Por eso siempre me he llenado de decir que el Sindicato Petrolero se encuentra secuestrado", reiteró Toledo Aburto.

PERFIL

Originario de Guayameo, Guerrero, y con una larga trayectoria en la industria petrolera, Omar Toledo llegó a la categoría de Administrador de Plataformas Marinas de Perforación en Pemex.

Hoy preside la Unión Nacional para el Desarrollo Profesional, Económico y Social de los Trabajadores de la Industria Petrolera, formada con 60 mil trabajadores para luchar contra la actual dirigencia del sindicato petrolero.

Está convencido de que la Reforma Energética es una poderosa palanca del desarrollo que provoca una actitud favorable hacia la competencia, el crecimiento y la competitividad, pero afirma que la reforma no tendrá éxito si se mantiene la actual dirigencia sindical con todo y sus privilegios.

Propone una plataforma de acción para el Sindicato Petrolero, con 11 grandes vertientes, para poder instrumentar la reforma estructural del sector e impulsar una nueva cultura sindical.