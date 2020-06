Necesario, revisar antes que desaparecer dependencias, opinan

Aunque es bueno contar con programas sociales para la población vulnerable lo que no se ve bien es que para sostenerlos se desaparezca a organismos e instituciones como la Conapred, señaló Jairo Guarneros Sosa, integrante de la Coordinadora de la Sociedad Civil en la zona centro.

Comentó que hoy le tocó a esa comisión, pero habrá que ver después cuáles siguen y el problema es la importancia que esos organismos tienen.

Consideró lamentable que se esté acabando con instituciones, cuando lo que habría que revisar es el recurso que se le asigna, los salarios que tienen los directivos o titulares y recortar lo que sea un exceso.

"No digo que los programas sociales no se deban tener, en otros sexenios ha habido programas sociales, no hay diferencia, pero es lo que siempre se ha señalado; en un país donde hay una crisis económica permanente, en donde somos parte de una economía global eso nos impacta y cada vez hay más pobres en este país, por eso ningún dinero alcanza", expuso.

Guarneros Sosa consideró que el problema de la falta de recursos para programas sociales no se va a solucionar desapareciendo dependencias, independientemente de cuál sea la justificación.

Comentó que en las diversas instituciones ha existido siempre "corrupción y abusos", pero no por ello se les debe desaparecer, sino que se debe investigar a quiénes han abusado, sancionarlos, reducir salarios en donde sea necesario y que sigan funcionando.

Indicó que nadie saldrá de la pobreza recibiendo mil pesos al mes, pero desaparecer dependencias como el Conapred es lamentable y puede resultar contraproducente.