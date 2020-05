Natalia Lafourcade, al rescate del son jarocho

"Con altas y bajas, ha sido un momento muy confrontador. He estado en Veracruz , vivo en medio del campo y puedo salir a caminar", afirmó la cantante Natalia Lafourcade en entrevista para W Radio.

La cantante Natalia Lafourcade detalló que desde hace tiempo se venía preparado para hacer cosas en el hogar: "Me ha venido bien. Pero me di cuenta que no se estar en casa, ha sido como una enseñanza. Poder viajar introspectivamente y ha sido agradable" y aseguró que las clases de piano se le han dado bien.