En Nanchital, denuncian agresiones entre miembros de comunidad LGBT

Integrantes de la comunidad LGBTIQ+ de esta ciudad, presumiblemente fueron agredidos por Estrella Anastasia, quien es representante del Colectivo Nanchital de colores; la situación en su momento trataron de mantenerla en secreto, pero los señalamientos y amenazas que circulan en redes sociales los llevaron ante la Fiscalía del Ministerio Público de Nanchital.

En el mes del Orgullo de colores, cuatro ciudadanos que se han agrupado en dos colectivos de esta ciudad, fueron partícipes de la confrontación que se registró la noche del domingo en un centro de convivencia.

De acuerdo a la versión que dio Vanessa y Alexa, cuando salieron de la Fiscalía, presuntamente, ambas y su compañera Yayis, fueron agredidas de forma verbal y física por Estrella Anastasia, no queríamos llegar hasta esta instancia porque hay personas que no nos aceptan y esto nos afecta.

Los hechos relatados por Vanessa y Alexa

"Nos encontrabamos conviviendo en la colonia Guadalupe Tepeyac, hasta ese lugar llegó Estrella acompañada de su pareja, luego de ingerir algunas bebidas comenzó a insultarnos, no le hicimos caso, pero su pareja buscó la manera de molestar a Yayis y se dieron algunos empujones".

Al darse cuenta Estrella, fue a defenderlo, rompiendo unas botellas de cerveza y con el pico de las botellas alcanzo a lesionar a Vannesa y Yayiz, pensamos que todo había terminado ahí.

Las lesiones presuntamente provocadas por Estrella Anastasia

La versión de Estrella Anastasia

Sin embargo, nuestra agresora en su perfil personal publicó en redes sociales una realidad posiblemente distorsionada, señalándonos y culpándonos de lo ocurrido, se victimizaron y ahora resulta que fueron agredidos con una navaja, aseguró que seríamos denunciados en la Fiscalía de Nanchital, acudimos porque estamos interesados en esclarecer el hecho, y dar nuestra versión.

"No utilizamos ningún arma, ella fue quien rompió unas botellas, trató de querernos lastimar, no se vale que cause división en el grupo, además nos expone a la sociedad, ahora nos llaman las mujeres asesinas, no buscamos problemas, esto acabe pronto por el bien de todos", concluyeron las involucradas.