Muñoz Ledo, hombre de mil batallas y contradicciones: Analista

Aunque el pasado domingo la clase política mexicana lamentó el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, en vida de éste no siempre hubo condescendencia, señaló el analista político Juan Hernández Mercado.

"Su personalidad polémica, hombre de batallas y contradicciones como gran político, supo imprimir su huella en la construcción y la lucha por la democracia de nuestro país", indicó.

El analista político destacó que en el recuerdo queda su interpelación como diputado federal a Carlos Salinas de Gortari, su salida del PRI para integrar el Frente Democrático Nacional para enfrentar en su momento al "todo poderoso" PRI, apoyando al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 en su lucha por la Presidencia de la República y en el posterior fraude electoral.

Destacó que la larga trayectoria de Muñoz Ledo lo hizo partícipe de grandes eventos políticos, en donde hizo gala de ser gran orador, con una gran memoria y una "increíble" retórica política

"Quien lo trató y vio actuar, vio que en cada uno de sus actos impartía una cátedra de política; sin embargo, el destino y sus frases le negaron en su momento la posibilidad de figurar como candidato presidencial y, como un extraño capricho del destino, en esta última etapa de su vida Morena le negó la posibilidad de reelegirse como diputado", mencionó.

Hernández Mercado comentó que si bien la negativa fue política y normativamente correcta y fundada, aunque no se puede olvidar que son tan válidas y relativas como sus dirigentes o quienes tienen el control del partido lo quieren.

El analista político indicó que Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega pretendió reelegirse como diputado plurinominal por el partido Morena en las pasadas elecciones federales del 6 de junio de 2021, pero no consiguió el registro correspondiente. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de su partido determinó no incluirle en la lista definitiva de candidatos porque no realizó el registro de acuerdo con las reglas de la convocatoria interna.

Incluso, Muñoz Ledo interpuso varios juicios ciudadanos que terminó desechando el tribunal tras calificarlos como infundados e inoperantes.

El problema consistió en que el político comunicó a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena su intención de ser inscrito como posible candidato utilizando su papelería personal, por lo que no utilizó los formatos que marcaban los estatutos.

Es decir, no utilizó los formatos destinados para tal efecto por los estatutos, por lo que si bien no cumplió con la forma, no era un obstáculo de fondo y con voluntad política era factible darle la candidatura, pero la negativa seguramente la recibió como resultado de su postura como diputado y ex diputado.

El analista político recordó que como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, en el 2018, expresó: "Si no reducimos la corrupción esto va a ser un golpe muy fuerte a la esperanza de la gente".

Pero también expesó: "AMLO no es el presidente de la República, es el patriarca de una secta" (2020); "No hay democracia en Morena, es un partido vertical y autoritario" (2020); "Andrés Manuel López Obrador eligió que el partido Morena tuviera la dirección más corrupta de América Latina, el señor Mario Delgado"(2021).

Para el analista político, Porfirio Muñoz Ledo hoy es noticia y en unos años se sabrá si paso a la historia y la forma en que lo hizo.

"De mi parte el haberlo tratado y escuchado como planteaba y organizaba sus actividades políticas fueron verdaderos mini cursos de política, en segundos podía hacer la ficha política de su adversario o de su amigo, valorar las acciones a seguir y esquematizar las circunstancias del momento, así como encauzar las acciones a seguir".