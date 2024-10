Municipios de Nogales y Camerino Mendoza también suspenden clases ¡por fuertes lluvias!

Como parte de una medida de prevención determinada por Secretaría de Protección Civil Estatal solo los municipios de Nogales y Camerino Z Mendoza suspendieron clases; el resto debe trabajar normalmente aún cuando hay una cercanía limítrofes y no se cuenta con reportes emitidos por las autoridades de PC locales de posibles afectaciones a causa de las lluvias ocurridas en la zona de las Altas Montañas.

El Supervisor Escolar de la zona 023 Ciudad Mendoza de Primaria Estatales, Edgardo Odilón Martínez Vásquez, informó que un total de 37 escuelas de los municipios de Nogales y Camerino Z Mendoza suspendieron clases por las afectaciones por las lluvias.

"El día de hoy fueron suspendidas las actividades escolares a través del comunicado de Protección Civil como una medida de prevención ante la tormenta tropical en la cual se abarcó a los municipios de Nogales y de Ciudad Mendoza en su totalidad hacemos un total de 37 escuelas que suspendieron actividades por este día, de manera oficial y aproximadamente 4 mil 500 alumnos".

Subrayó que esta medida es con la intención de evitar consecuencias fatales en los trayectos del domicilio particular a las escuelas a los alumnos, a los padres de familia y a los maestros además de evitar que pueda suceder una contingencia en un centro de trabajo.

"Es difícil aceptar hay veces como padres de familia que estas medidas tienen la cultura de la prevención, porque nos alteran la vida cotidiana sin embargo, a partir del sismo del 86 que se genera Protección Civil; uno de sus propósitos es fomentar la cultura de la prevención y hoy lo vivimos en las escuelas".

Martínez Vásquez externó que, otros municipios aledaños no vinieron en el catálogo de suspensión y esto es a raíz de que no hay reportes de que tengan daños o deslaves y por ello no son publicados.

"Tenemos ejemplo: las escuelas de Maltrata que también corresponden a esta zona y que hacen una totalidad de dos escuelas y el municipio de Huiloapan que tiene una escuela que es atendida por esa supervisión, no vienen en el catálogo, porque a pesar de estar en la región y ser vecinos por el simple hecho de que no hay reportes tan graves o tan periódicos de que haya habido algún deslave alguna inundación o algún desborde de algún río".

Sin embargo, el Supervisor Escolar de la zona 023 Ciudad Mendoza de Primaria Estatales dijo que aquí entra el criterio por parte de las Supervisión Escolar y a través de la Protección Civil Municipal para que si alguna escuela sufrió algún daño o el trayecto del camino lo tiene se puede hacer, sin embargo as escuelas del municipio de Maltrata y Huiloapan debieron laborar normalmente el día de hoy martes.

El catedrático enfatizó que para el día de mañana estarán en espera más tarde ya en la después de las 6 (de la tarde) para saber cuáles serán las indicaciones se reanudan las actividades o continúa la suspensión eso corresponde al Comité Estatal de Protección Civil que a través de un colegiado se reúne y toma las determinaciones.

"Pedimos la compresión de los padres de familia porque sabemos que alterar sus actividades personales Y hay veces las escuelas, los maestros somos objetos de crítica, sin embargo es una medida para prevenir insisto mucho con la prevención, porque es un aspecto que hay veces nos cuesta aceptarlo, sin embargo cuando suceden las desgracias se valora mucho esa situaciones".

Cabe mencionar que, aunque el municipio de Acultzingo no estuvo considerado en el listado, escuelas de la zona baja suspendieron clases aplicando el criterio Protección Civil Municipal de Acultzingo para salvaguardar la integridad de los alumnos y permitir realizar las labores de limpieza de los centros educativos.