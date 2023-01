Mujer trans denuncia a policías por acoso y amenazas en Misantla

Mediante la red social Facebook se denunció el acoso por parte de elementos policiacos a una mujer trans, esta queja aparece en la cuenta de Jossy Fox -chica del Género Trans-, originaria de Misantla, quién desde el año pasado promovió su cambio de género y de identidad en el Registro Civil.

"Solicito al Presidente Municipal Javier Hernández Candanedo llamé la atención a su Director de Policía Municipal, ya que el día de hoy fui víctima de acoso por parte de sus elementos, al caminar por la calle Hidalgo cerca del Oxxo. No es la primera vez que recibo acosos e insultos por parte de los elementos encargados del orden público. Mi respeto hacia la autoridad, exigiendo el respeto hacia mi persona y la ciudadanía".

Jossy Solano Fuertes, conocida como Jossy Fox, narró en entrevista, que el miércoles 18 de enero cuando caminaba, una patrulla con varios elementos se acercó. Uno de ellos la abordó para faltarle al respeto a su identidad de género y posteriormente amenazarla.

"Pensé mucho en publicarlo, porque no soy mucho de escándalos y mucho menos con las autoridades, pero dije voy a publicarlo para conocimiento, no solo es de ayer sino ya viene más atrás y las autoridades supuestamente, los municipales, están para salvaguardar la integridad de los misantecos. En este caso yo me siento más acosada por la autoridad del municipio que de otras personas".

Dijo que al retorno de su rutina deportiva fue cuando sucedieron estos hechos.

"Yo caminaba por la calle Hidalgo por el Oxxo justamente a un costadito cuando la patrulla, que no sé si son municipales o estatales los que manejan las patrullas, pero como ya había tenido antecedentes con los municipales, y uno de ellos me preguntó como hombre, algo que a él no le incumbe, que si venía enojado refiriéndose a mi como varón cuando legalmente ya soy mujer, y fue que le conteste: ´viejo igualado´, fue que me respondió que se las iba a pagar y que ya me había visto".

Jossy Fox apuntó que para evitar más problemas decidido pasarse en otra acera para salir del lugar y refugiarse en su domicilio, para comentarle a su pareja y fue que decidió hacer la publicación al sentirse amenazada.

"Para mí fue una amenaza. Ya hoy salí, pero no soy de tener miedo a esas personas, pero si estoy con la preocupación, por eso hice la publicación por si el día de mañana pasa algo, no está de más".

La también activista en pro de los derechos de la comunidad LGBTIQ lamentó que los elementos de la policía no estén capacitados para respetar cualquier identidad de género y que salgan a las calles acosan sexualmente a cualquier persona, en especial a mujeres, gays y mujeres trans.