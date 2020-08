Muerta, posibilidad de alianza de Morena-PVEM en Veracruz

Luego de que el Dirigente Nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Carlos Alberto Puentes Salas, dijo que para las elecciones intermedias, el Instituto Politico habrá de ir solo con sus candidatos a los diversos cargos de elección popular, el dirigente estatal Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, respaldo está decisión.

Durante su visita a la ciudad de Orizaba, señaló que el senador de la República, rechazó las alianzas y coaliciones a nivel nacional, por lo que las migas que pudieran darse con el Morena en Veracruz quedan totalmente descartadas.

Es de señalar que el PVEM se mantuvo en alianza en los últimos procesos electorales con el Partido Revolucionario Institucional tanto en los procesos electorales federales como estatales.

Por lo que en las siguientes elecciones se contemplaba una alianza con Morena y otros partidos que hoy, Carlos Puente, ha zanjado al rechazar cualquier posibilidad de acuerdo electoral.

"Respaldó totalmente las decisiones que nuestro partido está tomando de cara a las próximas elecciones del 2021 en las cuales se planea ir sin coaliciones", dijo.

El dirigente estatal del Partido Verde dijo que actualmente están construyendo una coalición política autónoma e independiente desde un principio., "El partido está en las condiciones de participar el siguiente proceso electoral de a pie, con hombres y mujeres que amen a sus pueblos y sepan cómo hacer políticas... fue muy claro el presidente nacional al decir que no necesitamos la participación de otra asociación política para poder competir".

Ruiz Sánchez señaló que el proceso nacional comenzará en septiembre y el local hasta enero por lo que este instituto político siempre ha sido de y para la sociedad civil, y por ello es que no les da miedo él ir solos en la próxima contienda electoral.

El político originario de la Ciudad de Orizaba, dijo que este Instituto está conformado como una ruta de comunión con la sociedad, por lo que la alianza que hagan será con los ciudadanos que están preocupados por su municipio y los alcaldes que son del partido verde y que son personas de a pie, serán el motivo para ganar las elecciones, "porque nos enfocamos mucho en vincularnos con la sociedad... hoy la disposición es ir sin coaliciones y así lo hemos construido desde el principio".

Precisó que el PVEM cuenta con 37 regidores, 15 presidentes municipales y 17 síndicos, por eso, aseguró que podrán ir solos., "El ir solos no significa que se desprecien a otros partidos, sino al contrario, se respetan pero no ganan ni pierden, pues quien gana es la sociedad y los ciudadanos quienes se fijan en quién postulan y no en el partido en general".