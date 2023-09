Mitsui, en la mira con sanción máxima por delitos ambientales en Veracruz (+Video)

La Procuraduría Estatal del Medio Ambiente en Veracruz aplicará la sanción máxima de 80 mil UMAS que asciende a más de 8 millones de pesos en contra de la empresa "Mitsui", por no atender las observaciones que les hizo la dependencia en la operatividad de la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales del Alto Río Blanco (Firiob).

El titular de la PMA, Sergio Rodríguez Cortés advirtió que se está a punto de dictar una contingencia ambiental por el incumplimiento de parte de la empresa Mitsui & Co Solutions S.A. de C.V., y su sanción será ejemplar, para que esto no vuelva a suceder.

"La sanción va a ser la máxima también va a salir publicada, son 80 mil UMAS que no recuerdo exactamente a cómo está la UMA, pero estamos hablando de más de 8 millones de pesos, esa es la sanción máxima que se le pone a una empresa, y es la que le ponemos, ah y no solamente eso, también tiene una responsabilidad legal en el propio documento, vamos a proceder con la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales Estatal y Federal para que esto no vuelva a suceder".

Apuntó que no puede ser que un proyecto tan importante como es el Firiob a pesar de que se les han dado recursos importantes no se haya atendido la parte fundamental que es el cuidado y la preservación al Medio Ambiente y a la Salud Pública.

El Procurador del Medio Ambiente dijo que hay algunas lagunas, algunos reactores que por la mezcla de todos los residuos que hay ahí, existe gases altamente tóxicos, de ahí se derivan algunos impactos a escuelas y a ciudadanos, y reiteró que a pesar de que se le pidió a la empresa que sellaran éstos reactores no lo hizo, desatendió esos temas.

"Hay algunas lagunas, algunos reactores que por la mezcla de todos los residuos que hay ahí, hay gases altamente tóxicos de ahí se derivan algunos impactos a escuelas, a ciudadanos y a pesar de que se les pidió que sellaran estos reactores, no lo hizo desatendió esos temas; entonces no podemos la autoridad después de que ellos son omisos nosotros no intervenir a sabiendas de que existe ese riesgo".

SANCIÓN, CON SUSTENGO LEGAL, SOSTIENE

Rodríguez Cortés mencionó que se cuenta con todo el sustento legal para poder llevar a efecto la acción, pues uno de los detonantes que derivó fue la muerte del trabajador.

"Ahí se derivó del fallecimiento del trabajador se deriva la intervención de PMA no fue una intervención de un día llevamos bastante tiempo lamentablemente los asuntos en materia administrativa requieren averiguaciones expediente dictámenes tratamos empresas acreditadas por la EMA que es la dependencia a nivel federal y que certifica el cumplimiento de los parámetros de contaminación de aire de suelo de agua y con ellos trabajamos repito todo esto va a ser publicado va a circular en la gaceta y van a tener acceso a toda la información pública que se va a tener a disposición de los ciudadanos y ciudadanas"

Dejó en claro que la administración del Firiob correrá al cargo del Fideicomiso en el que participan los empresarios, autoridades municipales y estatales, que se encuentra en la realización de dicho evento. Solo se realizó el control de forma preventiva.

"Una vez que terminemos esta intervención será el propio fideicomiso el que determine cómo se va a operar la planta pero hasta hoy tiene un director que es el responsable de las empresas siguen participando al gobierno sigue participando lo único que vamos a hacer nosotros es entregar este informe y resolver estos pendientes que la empresa no atendió en tiempo y forma".