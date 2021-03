Mínima, resistencia de maestros de Veracruz a vacunarse contra COVID-19

El secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, reiteró que si bien el planteamiento es regresar este año a las aulas, se trabaja para que cuando sea el momento se tenga una escuela segura. De los más de mil maestros que se han registrado en el sistema, 11 dijeron que no se quieren inocular.

"Para mí siempre es importante escuchar las opiniones de las compañeras y compañeros maestros, si ustedes se dan cuenta la mayoría dice: ya hay que regresar, y de igual manera la sociedad nos dice que hay que volver, obvio, con todas las medidas", señaló.

Destacó que el objetivo es regresar a las aulas este año y ya lo planteó el presidente, por lo que se está trabajando para llegar a buen puerto en los diferentes centros escolares con escuelas seguras, pues el 80 por ciento de la movilidad se da cuanto hay clases.

Mencionó que el presidente y el gobernador ya dijeron que el maestro que sienta que no hay condiciones de regresar, no lo hará, aunque es posible que inicie la presión social por parte de los padres de familia cuando vean que regresan maestros a clases y otros no.

Agregó que para las autoridades es fundamental el tema de la vacunación para lograr este objetivo y que todos los docentes se sientan seguros, aunque de los más de mil maestros que se han registrado en el sistema, 11 dijeron que no se quieren inocular

El titular de Educación de Veracruz mencionó que con miras a ese regreso se han comenzado a repartir kits de limpieza en las escuelas y en las próximas semanas se estarán entregando 24 mil, lo que se complementará con la vacunación de los docentes.

Sobre las recientes cifras de deserción que se dieron por parte del INEGI, mencionó que no se cuenta con las estadísticas a nivel local, ya que eso se tendrá cuando concluya el ciclo escolar, pero lamentablemente el tema de la pandemia sí ha afectado.

No obstante, mencionó que en el nivel medio superior, que es donde se tenía mayor deserción, las Becas Benito Juárez han ayudado mucho.

El titular de la SEV realizó una gira de trabajo por la zona centro en donde recorrió primero el municipio de Zongolica, posteriormente Orizaba y por último Córdoba para hacer entrega de kits de limpieza que contiene cloro, jabón, gel sanitizante y una bomba aspersora para limpiar las superficies.