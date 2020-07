Minatitleco deja sin pensión a su madre de 92 años

María del Carmen tiene 92 años y está contemplada en el programa de pensión de los adultos mayores que otorga el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador; su avanzada edad, sus padecimientos y ser invidente le impide a la viejecita ir por su apoyo, es su hijo Enrique Elías quien se encarga de cobrar, sin embargo no le hace llegar el dinero a sus manos.

La abuelita vive con su hijo de crianza, Óscar Gerardo Ruiz Arias de 59 años de edad, en la calle Panamá número 4 esquina Lisboa Sur colonia Nueva Mina, quien a pesar de estar ciego cuida de ella, donde los vecinos les han habilitado un cuarto debido a que en donde vivían anteriormente la casa quedó destruida por el temblor del 2017 y en temporada de lluvia se mojaban.

La situación se complica para ambos debido a que Oscar no puede salir a trabajar, solo permanece al pie de la cama de su mamá, él se encarga de asearla, de lavarle la ropa, darle de comer, aunque la mayoría de las veces no tienen nada, en su refrigerador hay tortillas duras que calientan cada vez que hay hambre; su alimentación no es la adecuada, pero es lo que hay.

Gracias a la caridad de las personas a veces tienen un plato de comida en la mesa y algo de beber, como sus hermanos adventistas que le llevaron avena para la mujer de pelo blanco que permanece en cama.

La pensión que debería de servir para su comida y para que ella recibiera la atención médica que tanta falta le hace, no está llegando a sus manos aunque es cobrada puntualmente, por eso están buscando que las autoridades tomen cartas en el asunto y pueda cobrar el apoyo que el gobierno federal ha estado adelantando a los adultos mayores.