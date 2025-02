Militantes de Morena en Misantla rechazan afiliación de Yunes Márquez al partido

La reciente incorporación de Miguel Ángel Yunes Márquez a Morena ha desatado una ola de inconformidad dentro de la militancia del partido en Veracruz, entre las voces críticas destaca la del profesor Jesús Ochoa y Placido, militante activo en el municipio de Misantla, quien calificó la decisión del Comité Ejecutivo Nacional como un "error estratégico" que podría debilitar los principios del movimiento.

"Yo considero que ha sido un error aceptar a un personaje que arrastra un negro pasado y que fue enemigo acérrimo del movimiento", expresó Ochoa en entrevista, dejando claro su rechazo a la decisión, para el militante, la llegada de exadversarios no solo traiciona los ideales de Morena, sino que también genera incertidumbre entre quienes han respaldado al partido desde sus inicios.

La polémica se intensifica al recordar el historial político y legal de Yunes Márquez, marcado por controversias y acusaciones aún sin resolver, "en lugar de estar en el Senado, deberían estar rindiendo cuentas ante la justicia, hay demandas detenidas cuyo curso debió haberse seguido", subrayó Ochoa, aludiendo a señalamientos previos contra el nuevo militante morenista.

También te puede interesar... Corrupción, pederastia e influyentismo representan los Yunes: Porras Marín

El rechazo no se limita al ámbito local, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, también ha manifestado su postura en contra de la adhesión de Yunes Márquez, alineándose con la inconformidad expresada por diversas bases morenistas en el estado, para Ochoa y otros miembros de la militancia en Misantla, el riesgo de esta decisión radica en que el grupo político de los Yunes busque posicionarse en candidaturas municipales bajo la bandera de Morena.

"No aceptamos por ningún motivo que este tipo de personajes se sumen al movimiento en el estado, porque no nos hacen falta, hay suficiente gente con buen perfil y compromiso con los principios del partido", enfatizó Ochoa, asegurando que la militancia veracruzana no permitirá que se perviertan los valores de Morena por intereses políticos.

También te puede interesar... PAN Veracruz denunciará a candidatos de Morena; por actos anticipados de campaña

En respuesta a esta situación, militantes de diversas regiones de Veracruz han interpuesto una queja formal ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, con la expectativa de que se reconsidere la decisión, "yo considero que la comisión encargada de la revisión tendrá que dar marcha atrás a esta afiliación", concluyó Ochoa.

El debate sobre la incorporación de exopositores a Morena sigue abierto y amenaza con profundizar la división dentro del partido en Veracruz, en los próximos días, se espera que las instancias correspondientes definan el rumbo de este proceso, mientras la militancia se mantiene firme en su postura de rechazo.

Es de apuntar que el profesor Ochoa y Placido es hermano de la extinta defensora de los Derechos humanos Digna Ochoa y Placido, oriunda de este municipio de Misantla.