Meseros piden monedas en Orizaba ante crisis, Policía los repliega

Meseros Independientes de Orizaba y la Region se encuentran obsequiando dulces por las principales calles de la Ciudad, a cambio de que la ciudadanía les regale una moneda y con ello poder llevar el sustento a sus hogares; toda vez que el boteo como tal, les fue impedido por elementos de la Policía Municipal.





"Estamos haciendo este boteo porque desafortunadamente el municipio (de Orizaba) no nos ha apoyado en nada, tenemos mes y medio y nada no responde, por eso es que estamos haciendo esto", señaló uno de los meseros.





Detalló que está acción la iniciaron en punto de las 08:00 de la mañana de este miércoles, sobre la Avenida Oriente 6 de la Colonia Centro, pero en cuestión de minutos llegaron oficiales de la Policía Local a bordo de tres patrullas y les dijeron que no podían botear, y que tenían que caminar.





Por por lo que con lo recaudado decidieron comprar algunos dulces y ofrecerlos a cambio de una moneda., "Se molestan de que ande uno pidiendo, por eso ya juntamos un dinerito y compramos dulce para ofrecer y ya no estar pidiendo".





Los meseros aseguraron que las autoridades municipales de Orizaba, les han dado a conocer que solo estarán apoyado a aquellos que tengan domicilio en la ciudad, sustentado con su credencial de elector, a pesar de que todos ellos tienen sus centros de trabajo en esta ciudad.





Reiteraron que no tienen dinero para el sustento de sus hogares, incluso ésto igual está generando que no aprovechen las clases en línea sus hijos, porque no tiene para estar rentando computadoras o pagar el servicio de internet.





"De nada sirve que se tenga un celular, si no tengo internet en la casa ¿cómo va a estudiar mi hijo? Ese es el meollo del asunto, el problema".





Detallaron que estás acciones la están llevando a cabo un total de 120 meseros de los municipios de Ixhuatlancillo, Santa Ana Atzacan, Mendoza, Nogales, Río Blanco, Mariano Escobedo e Ixtaczoquitlán, mismos que se quedaron sin empleo, tras el cierre de restaurantes, bares y cantinas, banquetes y bufetes.