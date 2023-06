Menores veracruzanos debe contar con certeza jurídica: Registro Civil

Se entregaron actas de nacimiento y CURP validada y certificada con Registro Civil y copia certificada de acta digitalizada de la plataforma federal SIDEA a menores de los cero a 6 años, estando presentes en esta importante entrega oficiales del Registro Civil que comprende la zona Misantla, Acatlán, Colipa, Chiconquiaco, Naolinco, Miahuatlán, Juchique de Ferrer, Tepetlán, Tenochtitlan, Landero y Coss y Yecuatla.

Estas actividades se realizaron ya que los padres de familia han llevado a los menores a su registro de manera oportuna, teniendo en cuenta que el registro de nacimiento es un derecho elemental de la niñez, dando como resultado su identidad al beneficiario, lo cual se da de manera gratuita por parte del Registro Civil.

En este tenor Lorena Hernández López, titular del Registro Civil de esta ciudad de Misantla, informó: “para cualquier situación, cualquiera, que no está el papá, que no está la mamá, que no tiene el certificado, que a veces solamente la partera le da un pequeño oficio, a todas estas situaciones se le tiene una solución.

“Pero es importante que se acerquen para dar la asesoría correcta, que se acerque el interesado y no lo hagan a través de gestores o personas que les ofrecen venir a preguntar, si son menores de edad, no pasa nada”.