Menor de edad se intoxica con brownie de marihuana en escuela de Veracruz

Una madre de familia denunció que su hijo resultó intoxicado por consumir un brownie con mariguana en la escuela secundaria Mártires de 1907, situación que fue minimizada por la directora del plantel, en la zona centro de Veracruz.

De acuerdo con la queja enviada por la madre de familia, dos alumnas compraron los pastelillos "mágicos" a través de internet y se los dieron a guardar a su hijo y posteriormente se los pidieron y le regalaron la mitad de uno.

Sin embargo, la madre de familia indicó que no recibió de la directora una respuesta adecuada, pues le dijo que una de las alumnas sería suspendida por tres días.

ALUMNOS EN RIESGO

Consideró que la directora de la escuela en Río Blanco minimizó la situación en algo que pudo haber causado un daño mayor.

"Mi niño está bien, pero duramos muchísimo tiempo en el hospital. Ingresamos a las 11 de la mañana y salimos hasta las 7:30 de la noche", refirió la señora.

Asimismo, exhortó a otros padres a estar atentos a lo que pasa con sus hijos, pues la escuela no les va a responder por la salud e integridad de los menores.

La misma madre de familia refirió que el año pasado un hijo se peleó con otro compañero y debido a ello estuvo a punto de ser expulsado de la escuela y ahora que considera se trata de algo más delicado, sólo suspende a una alumna tres días.

La madre del alumno afectado expresó que es terrible tener a un hijo hospitalizado y que la escuela no responda por ese hecho y que no tome medidas para que no vuelva a pasar.

Consideró que debería haber una sanción ejemplar para que los jóvenes vean que sí hay consecuencias.

Cabe comentar que otros padres de familia indicaron que lamentablemente la escuela, que fue ejemplo hace años, hoy se tiene catalogada diferente y se dice que "en la mañana van los buenos y en la tarde los malos".

Sin embargo, también en la mañana se ha sabido de casos en dónde los alumnos meten droga escondida en los lapiceros, vapers, cigarros y alcohol en termos y los maestros lo saben pero nadie hace nada.