Médico de Ixtaczoquitlán, en el limbo; pide intervencion del gobernador (+Video)

Un llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, así como el jefe de la Jurisdicción Sanitaria VII, Adrián Baruch Alanís García, hizo el doctor Rubén Acosta Santamaría, ante la injusticia de que está siendo objeto al mantener su situación laboral en la indefinición, sin que pueda regresar a laborar ni tampoco jubilarse.

A través de un video, el médico cirujano con subespecialidad en colposcopía y quien fuera postulado para recibir la medalla Belisario Domínguez por su labor durante la pandemia del covid-19, relató que en el 2021 solicitó permiso para contender por la presidencia municipal de Ixtaczoquitlán; tras la contienda se presentó para ser reinstalado.

Mencionó que en ese entonces el jefe de la Jurisdicción le dijo que regresaría a su centro de adscripción, pero por la altura del lugar y dado que padece hipertensión le solicitó un cambio, por ejemplo a Capoluca, ya que ese centro carecía de médico, pero no le dieron nada.

Sin respuesta

Comentó que en ese tiempo acudió varias veces con el jefe de Jurisdicción quien le decía que no se preocupara, pero luego de cinco meses sin respuesta le informaron que estaba dado de baja.

Entonces le dijeron que fuera a Recursos Humanos, pero al acudir pidió su oficio de baja para ver el motivo pero le dicen que no había ningún oficio, ni por parte del jurídico, sindicato o por la parte oficial.

Agregó que ante esa situación fue a las oficinas de la Secretaría de Salud, pero no fue recibido ni en el departamento jurídico ni en recursos humanos; ahí, una secretaria le dijo que no tenía oficios en contra, pero no le permitieron la entrada.

Agregó que actualmente no puede jubilarse o renunciar y no tiene acceso a sus afores porque legalmente sigue perteneciendo a la Secretaría de Salud, por lo que incluso fue convocado a votar en las elecciones del sindicato.

El médico indicó que vive una situación desesperada, por lo que pide al jefe de la Jurisdicción que tome su papel con responsabilidad, con honestidad y se dé una solución a su problemática.