Más de mil 500 hectáreas de cítricos afectadas por dragón amarillo en Misantla

La falta de apoyos y proyectos productivos para el campo citrícola está mermando la producción, temiendo que esto pueda encrudecerse por la temporada de huracanes, pues es de recordar que parte de la zona baja de Misantla cada año padece de inundaciones y urgen apoyos emergentes.

Aarón Patiño Zavaleta, agente municipal de El Coapeche, informó que los productores de la localidad están preocupados por la presencia de la plaga de dragón amarillo.

Mencionó que son varias las hectáreas están siendo afectadas, y que no se cuenta con apoyos productivos para combatir este problema, a lo que llama a los tres niveles de gobierno a prestar atención, debido a que esto es la fuente de trabajo e ingresos económicos para las familias de la zona.

“Se habla de dragón amarillo, y de una araña que anda afectando el follaje de los cítricos; necesitamos al menos foliar; la enfermedad viene fuerte, la zona baja el 80, 100% está siendo afectada con respecto a los cítricos, es un factor fundamental en el cual de ahí dependemos muchas familias”.

- ¿Cuántas hectáreas están siendo afectadas?

- Estamos hablando de unas 150, 200 hectáreas, peor esto es en general, no solo Coapeche, la zona baja, Troncones, La Reforma, Defensa, La Guadalupe, y en estas comunidades la preocupación es más grande, porque como se viene las fuertes lluvias, ahí se inunda y que le puedo decir, primero el dragón amarillo, la inundación que pudre sus plantas, no tendrán cosecha y esperemos que no sea un fin de año negro para nuestros hermanos campesinos.