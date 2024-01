"Más de la mitad de la población no tiene drenaje": Ciudadanos de Ixtaczoquitlán exigen condonación

En protesta porque a partir de este año se les comenzó a cobrar el servicio de drenaje y alcantarillado, el cual nunca les ha dado el ayuntamiento, pobladores de Zoquitlán Viejo se presentaron al palacio municipal y exigieron hablar con el alcalde Nahum Álvarez Pellico.

"La comunidad no está de acuerdo de que les están cobrando el drenaje porque en sus calles no tienen drenaje y les están cobrando 230 pesos, desemboca a una cuadra del pueblo pero ese drenaje no está bien hecho; no estamos en contra de no pagar, estamos dispuestos a pagar pero que nos complete lo que nos hace falta", expresaron.

Los inconformes señalaron que más del 50 por ciento de la población no tiene el servicio de drenaje y los que lo tienen es porque ellos mismos introdujeron de manera rudimentaria su tubería.

Explicaron que hace años adquirieron con sus propios recursos tubería de PVC de 4 y 6 pulgadas y mediante faenas conectaron y metieron los tubos, los cuales tienen salida hacia una barranca, aunque al paso del tiempo varios ya no funcionan muy bien porque se han ido tapando.

Agregaron que les parece injusto que el ayuntamiento pretenda cobrarles ahora por un servicio que nunca les ha dado.

Los pobladores de Zoquitlán, encabezados por su agente municipal, Evodio González, señalaron que en esa comunidad las calles no son pavimentadas, sino que están empedradas, no hay alcantarillado y tampoco cuentan con banquetas, por lo que también están inconformes de que les estén cobrando más impuestos cuando el ayuntamiento no ha hecho ninguna obra en su localidad en lo que va de esta administración.

Mencionaron que el cobro que les están haciendo es de 230 pesos que se suman al pago del impuesto predial, por lo que exigieron al ayuntamiento que les dé el servicio y así pagarán lo que corresponde.

Luego de dialogar con el alcalde en la sala de Cabildos del ayuntamiento, éste les indicó que personal de Obras Públicas hará una revisión de los domicilios que cuentan con el servicio para extender una constancia a aquellos que no la tienen y así exentarles del pago.

Sin embargo, la gente no quedó conforme, ya que insistió en que el servicio que hay no lo dotó el ayuntamiento, por lo que no les tiene por qué cobrar algo que no brinda o en todo caso hacer la obra de introducción de drenaje en forma para la comunidad.