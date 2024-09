Mario Alberto desapareció en Xalapa; durante 14 años no tuvo ficha de búsqueda

Mario Alberto está desaparecido en Xalapa desde el 2010, su esposa logró que emitieran su ficha de búsqueda





Mario Alberto de Ocampo Contreras desapareció el 18 de junio de 2010, pero después de casi 14 años no había sido emitida la ficha de búsqueda, dijo su esposa Brenda Natividad Hernández Cruz.

Ella desde aquella mañana del junio, su vida dio un giro que cambió todo en la familia; porque entonces era momento para iniciar con la búsqueda, tener pistas, preguntar a los amigos, vecinos y hasta acudir a fosas clandestinas.

Comentó que el caso de su esposo está en la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) y por esa razón no se había emitido la ficha para la búsqueda.

Ante la desesperación de cómo poder identificarlo, Brenda se sumó a los colectivos de familias desaparecidas y fue hasta diciembre de 2023 cuando la Comisión Estatal de Búsqueda emitió la ficha.

"Como el caso es de la UECS y lo tienen como secuestro, no tengo ni un punto búsqueda porque me dicen que ellos no hacen búsqueda", dijo Brenda Natividad en la entrevista en la capital veracruzana.

La ficha de Mario Alberto de Ocampo Contreras tiene los siguientes datos: edad actual, 45 años; fecha de nacimiento, 28 de marzo de 1978; estatura, 1 metro con 70 centímetros; color de ojos, verdes; color de piel, blanca; cabello, castaño, claro, crespo y corto; lugar de desaparición, Xalapa, Veracruz. Señas particulares, utiliza anteojos, nariz chata y complexión robusta.

Los números de contacto que proporciona el documento oficial para hacer el reporte de manera anónima en caso de tener información de su paradero es el número telefónico 22 83 19 31 87, el correo electrónico búsqueda.veracruz@gmail.com y al de emergencias 911.