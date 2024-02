Marcha por la democracia también se hará en Orizaba

En punto de las 11 de la mañana del domingo 18 de febrero se desarrollará la llamada Marcha por la Defensa de la Democracia en las principales calles de Orizaba; se espera una amplia participación, expresaron integrantes de la Organización "Poder Ciudadano".

"No marchamos para apoyar a candidatos, partidos o por tener algún privilegio, esa no es la razón; la razón es defender nuestra democracia, nuestra libertad, queremos que México siga siendo un país libre, que impere la ley.

"Muchas veces ustedes ven como salen leyes en los poderes legislativos y no se cumplen y no hace falta que hagan más leyes, sino que se apliquen y se respeten; por eso participamos.

"Nosotros nos enfocamos más hacia el Legislativo, para ver qué están haciendo porque se deben a México, a nosotros los ciudadanos", informo Tomas Trueba Gracián.

A pesar de que no se tiene un estimado de participantes destacó que se espera que muchas personas se sumen pues no es a favor de ningún partido político, sino una demanda para que no haya intromisión en las próximas elecciones.

Trueba Gracián aseguró que esta marcha es a nivel nacional, impulsada por 200 organizaciones ciudadanas, las cuales también han realizado marchas por la Defensa del INE y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Nosotros los ciudadanos podemos tener ese gobierno que queremos; nos quejamos muchas veces de situaciones que vivimos pero poco hacemos, el ciudadano tiene que salir a manifestarse, a decir ´aquí estamos, queremos esto y ya basta´".

Criticó la situación del país; afirmó que el crimen organizado ha permeado en las esferas políticas a través de la designación de candidatos en algunos de los estados que hoy se consideran focos rojos como Guerrero, Michoacán y Sonora.

"Vemos con mucha tristeza la violencia política, la intervención del crimen organizado en el proceso, este es un hecho y una realidad que está perfectamente comprobada.

"Lo que queremos nosotros es preservar todas esas condiciones de vida aquí en México, que nos ha permitido tener esa alternancia, todas esas instituciones electorales y las instituciones de justicia y seguir defendiendo a la Constitución".

Acompañado de otros integrantes, coincidieron en que los ciudadanos deben de dejar de tener miedo a participar en estas acciones.