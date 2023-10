Huerta exige transparencia y difundir en Veracruz resultados para gubernatura

El aspirante a coordinar los comités en defensa de la 4T en el estado de Veracruz por Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que este mismo sábado hará una carta abierta a la opinión pública para exigir que se entreguen ya los resultados de la encuesta.

"Hay el sentimiento en la población que ganamos la encuesta", expresó a su llegada al parque Apolinar Castillo, en dónde encabezó una Tribuna Popular Abierta.

Destacó que lo que más le interesa es que se den los resultados de las nueve gubernaturas para que haya claridad, porque la encuesta va a determinar en dónde va mujer y en dónde hombre y no sería correcto que den a conocer uno por uno, pues los resultados se deben dar completos.

NO ESPERA SORPRESAS

Descartó que espere sorpresas, ya que la gente ha estado muy participativa.

Acerca de si sigue esperando que haya piso parejo, el ex delegado de la Secretaría de Bienestar señaló que lleva ventaja porque tiene más años de lucha, mientras que algunos de los otros aspirantes ni siquiera han estado en Veracruz y si han estado no representan los sentimientos del pueblo, lo que le da la seguridad de ganar la encuesta su sólo quiere saber el resultado para ver la ventaja que les lleva.

Mencionó que eso no quita que haya compañeras capaces, como Citlali Navarro, Mónica Robles "que no la dejaron", la misma Claudia Tello y hasta Rocío Nahle, aunque no ha estado en Veracruz.

Insistió en que por ello quiere ver cómo van todos los estados, pues se tiene que equilibrar los géneros.

Agregó que siempre ha apoyado la igualdad de las mujeres, pero tiene que haber resultados claros.

Criticó el que en el evento de Rocío Nahle que hubo recientemente en Orizaba se hayan presentado los diputados y hasta un alcalde, pues esas son prácticas que ya no se deben ver y en su caso la gente llega por su propio esfuerzo.

Puntualizó que no le interesa si la Suprema Corte echa abajo la llamada Ley Nahle, pues no es su interés ganar en la mesa, sino ganar como ya lo hizo en la encuesta.

Destacó que el único dedo divino que puede haber es el del pueblo.

Confió en que el lunes se pueda tener los resultados y así comiencen a caminar todos juntos bajo la agenda del pueblo.

Por último, comentó que el alcalde de Orizaba le envío un mensaje reconociendo su causa.