Magisterio veracruzano exige convocatoria transparente para cambio de adscripción

Debido a que actualmente la Secretaría de Educación de Veracruz solo se encuentra beneficiando a maestros afines al Gobierno en turno, profesores de la región de Orizaba y de la Sierra de Zongolica, exigieron a la SEV se efectúe una convocatoria para el cambio de adscripción dentro del marco de la legalidad y transparencia.

"De 6 mil solicitudes que supuestamente ofertó la SEV, solo quedaron 341 seleccionados con solicitud procesada por parte de la Secretaria de Educación de Veracruz", así lo dio a conocer una profesora de preescolar de identidad reservada.

Afirmó que las autoridades crearon un grupo de whatsapp de docentes de todo el Estado que aplicaron al cambio de adscripción. Incluso los sindicatos les pidieron que se inscribiéran porqué muchos sindicatos de ahí hacen sus cadenas internas y ellos son quien los mueven, por lo que los invitaban a que aunque tuvieran su lugar se inscribieran en el proceso como requisito.

Explicó que durante el mes de mayo, la SEV lanzó la convocatoria para los permuta de adscripción y quienes deseaban un cambio de escuela podrían inscribirse solicitando el espacio en el municipio de su elección y conveniencia.

"Supuestamente por antigüedad les dan la oportunidad de elegir a los maestros la zona laboral con mayor cercanía a su lugar de residencia, sin embargo el día lunes que realizaron vía virtual la elección de su área en grupos de 5 maestros en donde les mencionaban los lugares vacantes, ellos podían elegir si les era conveniente, en caso de no convenirles tenían la oportunidad de esperar al final de cada sesión, y sorpresivamente hubo lugares que ofertaron y que no aparecieron en las listas".

Agregó que hubo maestras y maestros que solicitaban tal lugar y casualmente ya no lo había., "Nos decían no te podemos mover, una de dos o te quedas a esperar a ver si hay alguna maestra te quiera cambiar de lugar o renuncias al cambio, las reuniones iniciaron a las nueve de la mañana y a las cuatro de la tarde, había una lista de espera de 30 docentes".

Detalló que hasta el momento solo han dado cuatro cambios de los 341 seleccionados, por lo que afirma los están hostigando para renunciar al proceso de cambio a una plaza de su conveniencia, por lo que continuarán este ciclo escolar trabajando en el área en que se encuentran.

"Esta convocatoria únicamente se llevó con el fín de "taparle el ojo al macho", haciéndonos creer que si se iban a realizar los cambios, pero al momento en qué te ofertan los lugares, no tengas lugar y terminemos desistiendo a nuestro cambio de adscripción, porque no nos conviene ningún lugar. Lo que quieren es que todas o la gran mayoría renuncian a su cambio de adscripción. Al final la Secretaría de Educación de Veracruz se lavara las manos diciendo que ellos nos ofrecieron el cambio, pero nosotros no lo quisimos, estando conscientes que a nosotros los maestros no nos convenía".

La docente de la Sierra de Zongolica hizó un llamado a las autoridades del Gobierno de Veracruz a tener proceso justo para todas las maestras que tienen en espera de la permuta desde hace más de 10 años y solucionen el proceso de adscripción para quienes quedaron en espera, pues es un derecho que tienen como trabajadores.