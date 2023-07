Maestros toman primaria en Orizaba; exigen cese de directora

Maestros de la escuela primaria Gabino Barreda tomaron las instalaciones del plantel en demanda de la salida de la directora Alma Delia "N", por violentar sus derechos laborales.

Carlos Eduardo García Sánchez, delegado del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SDTEV), mencionó que hay una serie de problemáticas con la directora, pues no les informa de lo que pasa la Supervisión.

¿QUÉ DETONÓ CONFLICTO EN ESCUELA DE ORIZABA?

"El día lunes quisieron calumniar a una maestra de esta institución y por lo que nosotros vemos la directora apoyaba esas calumnias", mencionó.

El delegado sindical destacó que lo más importante en una escuela es la educación de los niños y la directora no se está preocupando por eso.

Señaló que mantendrán tomado el plantel hasta que les den respuesta de la Supervisión Escolar 22, que es la que les corresponde.

Otra de las maestras del plantel señaló que en la manifestación del lunes pasado que llevaron a cabo padres de familia en contra de una de sus compañeras de segundo grado fue sólo una minoría y acusaron a esa profesora con señalamientos "no válidos", máxime que ni siquiera han estado sus hijos con la profesora y no la conocen ni saben cómo trabaja, por lo que no es posible que se atrevan a denigrar su imagen.

Sostuvo que nunca se ha dado ningún señalamiento de maltrato en su contra, como aseguraron los padres.

Comentó que piensan que la directora tuvo algo que ver ahí porque cuando el supervisor le planteó cambiarla de grupo ella se negó, pues dijo que en todos los grupos serían los mismos problemas, por lo que también pedía su cambio de adscripción, por lo que parece haber algo personal ahí.