Colocan "bazar con causa" por Roxana, acayuqueña desaparecida

A tres meses y para poder obtener recursos que permitan seguir su búsqueda, Sandra Ortiz Carrera, madre de Roxana de la Cruz Ortiz de 22 años de edad, instaló en el centro de la ciudad de Acayucan un "bazar con causa".

Fue durante este lunes, frente al parque Benito Juárez, donde la afligida madre, acompañada de otras jóvenes y mujeres, colocó las lonas de la ficha que emitió la Comisión de Búsqueda junto a ropa tanto de la desaparecida como obsequiada para ponerlas a la venta.

La desaparición de la acayuqueña en Tierra Blanca cumple tres meses. Recientemente la progenitora dijo qué, "La carpeta se encuentra iniciada en Cosamaloapan, yo lo que solicito es que se le dé pronta agilidad al proceso, porque se hizo la inspección en el lugar de los hechos, hay personas que narraron lo suscitado en ese lugar, pero es cosa que hasta ahorita la Fiscalía y el abogado que me asignaron, no me dan informes, yo solicito que me hagan caso, que me escuchen".

Añadió que las personas de búsqueda, en referencias a las autoridades ministeriales y de periciales, estuvieron en el lugar, pero hasta el momento no le han dado respuesta, asegurando que ellos tienen los elementos, donde ella pueda estar.

Destacó que, las autoridades enteraron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, necesita respuestas y que su hija, regrese con vida.

"Solicito cómo está la plataforma de los desaparecidos, un amparo por desaparición forzosa (forzada), y no me es proporcionado, lo único que me dijo el abogado, que me acerque con la alcaldesa de su localidad para que me ayuden a realizarlo", precisó, la madre angustiada y por momentos con ganas de llorar.

"Ya tienen la mesa puesta, para poder ejecutar los actos y hacer justicia, y se me devuelva a mi hija", dijo al insistir en pedir audiencia con el gobernador o el secretario general de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos.

Sin dar más detalles, fue enfática que se encontraron huellas hemáticas en la casa donde fue la fiesta en Tierra Blanca, donde estuvo su hija por última vez, "hubo señas que hubo violencia y se encontró sangre".

La abuela de un pequeño de año y ocho meses, ya no cuenta con recursos tanto para el cuidado del menor como para seguir la búsqueda, por ello esa decisión de colocar un bazar con causa o visto de otra manera como grito de auxilio para hallar a su hija.