Los Yunes se quieren victimizar al saberse derrotados en la elección: Manuel Huerta

El candidato de Morena al Senado de la República, Manuel Huerta, advirtió que hay una desesperada estrategia de Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo, Yunes Márquez quienes se saben derrotados en el proceso electoral.

En esa desesperada estrategia buscan victimizarse y se dicen perseguidos políticos para no enfrentar a la justicia.

Pero contrario a lo que dice Miguel Ángel Yunes Linares "la carpeta azul sí existe y tarde o temprano serán llamados a cuentas".

"Hoy la conciencia no deja tranquilo a Yunes Linares, pero ya nadie les cree, ahora que son la oposición se quieren victimizar, el que nada debe nada teme y si hay un requerimiento que acudan, que se presenten, que se defiendan como todos", resaltó.

Al respecto, llamó a los Yunes a enfrentar un debate público y no esconderse detrás de mentiras en las que buscan hacerse las víctimas.

QUE LOS YUNES ENFRENTEN LA JUSTICIA

Llamó a los Yunes a no ser miedosos y se presenten voluntariamente ante las autoridades para que aclaren todos esos señalamientos de corrupción que traen a cuestas, así como el origen de su fortuna y de su patrimonio.

"Lo que pasa es que son muy miedosos y su conciencia, en los grados de perversión que han actuado en su vida política, pues probablemente no los deje tranquilos ya que lo más grave es la conciencia, por el daño que han hecho, por lo que han lastimado a la gente", expresó.

SÍ HAY CARPETA AZUL

El candidato al Senado mostró la famosa "Carpeta Azul" en la que dijo, contiene no solo las pruebas de los desvíos que ha cometido Miguel Ángel Yunes Linares y sus hijos a lo largo de su trayectoria política y su paso por las dependencias del gobierno estatal, federal y municipal, por lo que advirtió, está en manos de la Fiscalía General de la República actuar con celeridad para que finalmente rindan cuentas de los millonarios desvíos de recursos.

"Imagínense para que la propia Elba Esther Gordillo, esté señalando a Miguel Ángel Yunes de corrupto, pues eso habla de la magnitud de los robos que ha cometido, estos en agravio de los pensionados del ISSSTE que aún no ha aclarado, pero también del presupuesto del sistema de video vigilancia cuando mal gobernó el Estado de Veracruz y pues hoy solo estamos esperando que la autoridad ya actúe pero trae una lentitud bárbara", aseveró el candidato de Morena.

Manuel Huerta expresó que no existen perseguidos políticos en este gobierno, "lo que existe, dijo, son pillos que se quieren esconder tras el fuero para no ser llamados a cuentas, pero como ahora se dan cuenta de que no van a ganar la elección les está ganando la desesperación y el miedo a caer en la cárcel".