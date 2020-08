Los que me acusaron de corrupción, señalados de recibir maletas de dinero: CGJ

Tras señalar que ha cuidado sus principios, y asumido el compromiso de ir contra la corrupción y ser ejemplo de honestidad, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló que hoy por hoy quienes en su momento lo acusaron de hacer tratos por debajo del agua, "se les ha caído lo mentira".

"Alguien soltó que yo me había reunido con el que hoy está en la cárcel, el ex gobernador Javier Duarte, y que había sido en Casa Veracruz, que había recibido hasta una camioneta negra, bueno, resultaron mentiras, todavía estamos esperando esos videos, en cambio fíjate quienes lo señalaban son los que fueron a ser los cochupos para la venta del petróleo ahora si ya salió quienes aceptaron las maletas de dinero ahí en el Senado".

Para García Jiménez, hoy esas acusaciones han quedado en la anécdota ya que "no podrán, la verdad es que yo a mucho orgullo en todo mi quehacer profesional y ahora de servidor público, me he conducido con honestidad y ahí están las pruebas", afirmó.