¿Los diputados deben reelegirse? Esto piensan especialistas

Las y los diputados locales no deberían buscar la reelección ante la cantidad de errores cometidos y el poco trabajo legislativo que realizaron, consideró el jurista y maestro en derecho, Fidel Guillermo Ordóñez.

Manifestó que hay algunos casos específicos donde no solo no deberían reelegirse, sino tampoco buscar algún otro cargo de elección popular, como lo hacen quienes buscan llegar al Congreso de la Unión.

"No tienen ningún derecho a reelegirse cuando ha habido 17, 18 diputados que jamás han presentado nada, nunca han subido a la palestra a hablar y que simple y sencillamente no recorrieron sus distritos. Simple y sencillamente no tienen derecho a reelegirse", expresó.

Subrayó que no está en contra de la reelección, pero debe ser solamente para diputados que realmente hayan trabajado por su distrito.

"Que tengan su oficina en su distrito y que no esté preocupado por comprar ropa en Plaza Américas", sostuvo.

Este miércoles, el jurista encabezó en Poza Rica una conferencia que se anunció con participación de ciudadanía, pero en la que se vio la presencia de simpatizantes de la coalición PRI, PAN y PRD.