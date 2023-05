Logró CROM Orizaba legitimar contratos colectivos ante STPS

Tras vencerse el plazo para la legitimación de contratos, el secretario general de la CROM en Orizaba, Alfredo Hernández Ávila, señaló que todos los contratos de las empresas adheridas a esta confederación cumplieron con ese proceso y se encuentran vigentes.

"Afortunadamente nosotros traíamos ahí un tema de interpretación y logramos incluirlo en el sistema, porque hoy es una plataforma que opera a través del centro laboral y afortunadamente logramos registrar todos los trámites de todas las empresas para lograr la legitimación de su contrato colectivo o de la revisión, según sea el caso", explicó.

Hernández Ávila indicó que como lo dio a conocer ya la secretaria del Trabajo federal, Luisa María Alcalde Luján, fueron 121 mil contratos los que no pudieron ser registrados debidamente porque no estaban preparados para mutar a una plataforma digital.

Mencionó que a la CROM le costó muchísimo trabajo cambiar a la plataforma conforme al nuevo modelo para digitalizar todos los trámites y que entró en vigor con la reforma laboral del 2019.

Nueva plataforma

Explicó que este proceso no fue nada sencillo; se tuvieron que modernizar y no sólo la CROM, sino todos los sindicatos, ya que tuvieron que crear correos electrónicos, realizar procesos por internet, pero hubo quienes no pudieron hacerlo y sus contratos quedaron invalidados.

Mencionó que esto deja a miles de trabajadores en el país en el limbo y ahora tendrán que buscar a sus patrones, a través del sindicato, para que den por concluida la relación laboral y legitimen una nueva.

Reconoció que se corre el riesgo de que les impongan un sindicato fantasma y eso les reste certidumbre a los trabajadores.

Cabe mencionar que la secretaria federal del Trabajo detalló que sólo 15 mil 800 sindicatos pudieron completar este trámite y por tanto seguirán vigentes, mientras que los agremiados de los 121 mil que no lo lograron pueden optar por organizarse y crear un sindicato nuevo o integrarse a uno ya existente.

También pueden mantenerse independientes ya sin ningún gremio.