Locatarios en mercados de Orizaba, asolados por COVID-19

Al menos 12 locatarios de diversos mercados de la ciudad están contagiados de COVID-19, seis de esos casos han sido en el zoco Emiliano Zapata, indicó el alcalde Igor Rojí López.

Comentó que han estado al pendiente de esa situación y de los casos es que se registraron en el mercado Zapata sólo uno tuvo que ser hospitalizado al complicarse su estado de salud, pero afortunadamente se logró recuperar y a la fecha el y las otras cinco personas están guardando la cuarentena en sus casas.

"Hemos estado pendiente de ellos, fuimos a ver que se tomarán las medidas de prevención y los mismos locatarios del Zapata nos pidieron que pusiéramos nuevamente el cerco porque son los clientes los que no hacen caso", comentó.

Rojí López indicó que los vendedores les dijeron que hasta han discutido con los clientes porque no quieren usar cubrebocas, pero con el filtro sanitario, al no dejarlos pasar si no lo llevan, se ven obligados a usarlos.

Indicó que los 12 locatarios están en sus casas, aislados, y los comerciantes están tomando las medidas preventivas para evitar que haya más contagios.

Cabe recordar que en días pasados el coordinador regional de Protección Civil en la sierra de Zongolica, Enrique Peña González, informó de la muerte de una persona de la localidad de Quiñiatla, en San Andrés Tenejapa, con síntomas de COVID-19.

Esa persona era un vendedor de pollo del mercado Melchor Ocampo y falleció en su domicilio ya que se negó a ser llevado al hospital, por lo que las autoridades le habían apoyado para que tuviera oxígeno en su vivienda, pero lamentablemente su estado se complicó y falleció.