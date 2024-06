Lluvias en Poza Rica contribuyen a recuperación de sectores

Las lluvias registradas en los últimos días en Poza Rica han sido bien recibidas por habitantes de Cerro del Mesón que señalan han almacenado líquido para uso doméstico.

Indican que luego de la sequía prolongada esta descarga de agua es de suma importancia para sus actividades.

Alfredo Villegas, uno de los habitantes, indicó que acaparar agua de lluvia es una opción para reducir gastos que realizan en la compra de pipas.

"El captar agua claro que si es una buena medida pero no todo mundo lo hace pero si todos hiciéramos, caramba es un gran beneficio, una gran ventaja, si, pero aquí lo que necesitamos es que no todo mundo contamos con tinacos y pues quienes no tienen en donde almacenar se la ven más difícil", expresó.